Рада утвердила нового премьера Украины

Денис Шмыгаль утвержден новым премьер-министром Украины, такое решение приняла Верховная рада в среду вечером.

За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226, передает ТАСС.

Верховная рада Украины ранее отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства.

Шмыгаль заявил, что приоритетной задачей правительства считает окончание войны в Донбассе и возвращение территорий Украине.