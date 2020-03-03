Партия Зеленского определилась с кандидатурой нового премьера Украины

В парламентской фракции партии «Слуга народа», имеющей большинство в Верховной раде, сообщили, чью кандидатуру на должность главы правительства Украины поддержат.

Депутат Галина Янченко сообщила, что фракция «поддержала выдвижение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность премьер-министра». В среду президент Украины Владимир Зеленский и Шмыгаль «представят потенциальный состав кабинета министров», передает канал «112 Украина».

Зеленский во вторник на заседании фракции предложил заменить нескольких членов правительства, пишет «Страна.ua».

Депутат Александр Дубинский подтвердил согласие «Слуги народа» с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука, передает ТАСС.

Шмыгаль должен сменить Гончарука на внеочередном заседании Верховной рады в среду, сообщил «Левый берег» со ссылкой на источники во фракции.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сообщил, что суд выяснит, кто именно подавал заявление от лица Гончарука к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с требованием запретить парламенту рассматривать вопрос о его отставке, передает РИА «Новости».

Вовк рассказал, что после сообщения о заявлении сайт суда не выдержал нагрузки и перестал работать. Новость о якобы поданном Гончаруком заявлении удалят, когда сайт возобновит работу.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Сообщалось, что премьер попросил Окружной административный суд Киева запретить главе Верховной рады выносить в повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке. Пресс-служба правительства Украины опровергла информацию об иске.

Партия «Слуга народа» выступила за отставку Гончарука.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД