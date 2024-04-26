В Румынии предъявили обвинение экс-президенту

Генпрокуратура Румынии предъявила обвинение экс-президенту

Tекст: Кристина Цыцура

Обвинение связано с разгоном антиправительственной манифестации в Бухаресте в июне 1990 года, передает ТАСС.

Группа следователей посетила 94-летнего Илиеску на дому, чтобы сообщить ему о предъявленном обвинении, так как по состоянию здоровья он не мог самостоятельно явиться на допрос.

Накануне аналогичные обвинения были предъявлены бывшему премьер-министру Петре Роману, его заместителю Джелу Войкану Войкулеску, экс-главе Румынской службы информации Вирджилу Мэгуряну и еще четырем лицам.

По версии следствия, 11-12 июня 1990 года власти незаконно привлекли силы МВД, Минобороны, РСИ, а также более 10 тыс. шахтеров и рабочих для разгона многодневной акции протеста оппозиции на Университетской площади в центре Бухареста.



