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В Румынии предъявили обвинение экс-президенту
Генпрокуратура Румынии предъявила обвинение экс-президенту
Генеральная прокуратура Румынии официально предъявила обвинение в совершении преступления против человечества бывшему президенту страны Иону Илиеску, сообщает агентство Agerpres.
Обвинение связано с разгоном антиправительственной манифестации в Бухаресте в июне 1990 года, передает ТАСС.
Группа следователей посетила 94-летнего Илиеску на дому, чтобы сообщить ему о предъявленном обвинении, так как по состоянию здоровья он не мог самостоятельно явиться на допрос.
Накануне аналогичные обвинения были предъявлены бывшему премьер-министру Петре Роману, его заместителю Джелу Войкану Войкулеску, экс-главе Румынской службы информации Вирджилу Мэгуряну и еще четырем лицам.
По версии следствия, 11-12 июня 1990 года власти незаконно привлекли силы МВД, Минобороны, РСИ, а также более 10 тыс. шахтеров и рабочих для разгона многодневной акции протеста оппозиции на Университетской площади в центре Бухареста.