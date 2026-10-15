Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Анонсирована встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян проведут регулярную встречу глав правительств двух стран 21 октября в Петербурге.
О планах руководителя кабмина сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.
Отмечается, что стороны намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и стратегического взаимодействия. Приоритет будет отдан торговле, культурным связям и совместным проектам в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и образовании.
По итогам переговоров планируется подписание совместного коммюнике и ряда документов. Эта встреча глав правительств станет 31-й по счету.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пекин выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Москвой.
Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.
Премьер Михаил Мишустин сообщил о визите премьера Госсовета Китая в Россию осенью.