Партия «Слуга народа» выступила за отставку Гончарука

В среду партия «Слуга народа» проголосует в Верховной раде за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил один из депутатов фракции.

«Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке», – сообщил депутат партии Александр Дубинский, передает ТАСС.

Между тем, пресс-служба правительства Украины опровергла информацию об иске премьера Гончарука по поводу его отставки, передает РИА «Новости».

«Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях», – говорится в сообщении правительства.

До этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Гончарук написал заявление об отставке. При этом утверждалось, что премьер подал заявление в суд с требованием запретить выносить в повестку внеочередного заседания Рады вопрос о его отставке.

В воскресенье СМИ сообщили, что Гончарук якобы подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский собирается сделать премьером бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.