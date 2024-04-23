То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Умерший от эпилепсии призывник на Украине был признан годным к службе
Лубинец: Умершего от эпилепсии призывника на Украине до этого признали годным к службе
Скончавшийся во время эпилептического приступа по дороге в учебный центр военнообязанный украинский гражданин имел статус годного к воинской службе от военно-врачебной комиссии, заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.
Скончавшийся имел справку военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе, сообщил Лубинец, передает ТАСС.
Начато производство о возможном нарушении прав человека.
До этого военкомат Закарпатской области сообщал, что по дороге в учебный центр от эпилептического приступа умер военнообязанный. Ему оказывали первую помощь и вызвали скорую, но спасти его не удалось.
Ранее в апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Документ предполагает, что военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.