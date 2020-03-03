Премьер Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Заявление Гончарука об отставке получено парламентом, сообщает «Страна».

Также премьер попросил Окружной административный суд Киева запретить главе Верховной рады выносить в повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке, передает ТАСС.

«В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска, заявителем которого указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский. Истец просит суд запретить председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождении кого-либо из членов правительства», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Утром во вторник депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Гончарук написал заявление об отставке после встречи с Зеленским.

При этом накануне Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сделать премьер-министром бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

СМИ сообщили, что Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.