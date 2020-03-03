В Раде сообщили об отставке премьера Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Дубинский заявил в эфире телеканала «112 Украина», что «Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит», это будет обсуждаться на фракции утром во вторник в Верховной раде, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Гончарук «подготовил заявление» после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По закону, заявление об отставке премьер должен передать на рассмотрение в Раду, для его удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка главы кабмина влечет отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров парламентом.

При этом накануне Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

По информации СМИ, Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

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