Причиной отставки украинского премьера оказались разногласия с Коломойским

Премьер Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, конфликтом послужила смена глав трех энергокомпаний, в том числе Центрэнерго, управляемое доверенным лицом Коломойского, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Зеркало недели».

Ранее также появились сведения, что причиной для отставки стали разногласия между президентом Владимиром Зеленским и министром юстиции Денисом Малюськой в ходе встречи с Коломойским.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.