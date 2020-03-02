Украинский премьер отреагировал на слухи о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке.

«Я никаких заявлений состоянием на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», – цитирует РИА «Новости» Гончарука.

Также Гончарук добавил, что больше ничего комментировать не хочет.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили, что Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

По информации СМИ, Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

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