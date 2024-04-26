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В Литве призвали готовиться к последнему пакету помощи США Украине
Премьер Литвы Шимоните предположила, что пакет помощи США Украине может оказаться последним
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала союзников Украины быть готовыми к тому, что утвержденный администрацией США пакет помощи может стать последним.
Шимоните агентству ELTA отметила, что выделенный Конгрессом США пакет помощи Украине является очень хорошим решением, однако необходимо быть готовыми к тому, что эта помощь может оказаться последней, передает ТАСС.
По ее словам, следует «не ждать, а готовиться». «Надо не сидеть и рассуждать о том, последний это пакет или нет. Мы должны готовиться к тому, что он может быть именно таким. Этого сбрасывать со счетов нельзя», – подчеркнула Шимоните.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует отправить Украине пакет вооружений и техники на 1 млрд долларов.
В среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.