В Литве призвали готовиться к последнему пакету помощи США Украине

Премьер Литвы Шимоните предположила, что пакет помощи США Украине может оказаться последним

Tекст: Дарья Григоренко

Шимоните агентству ELTA отметила, что выделенный Конгрессом США пакет помощи Украине является очень хорошим решением, однако необходимо быть готовыми к тому, что эта помощь может оказаться последней, передает ТАСС.

По ее словам, следует «не ждать, а готовиться». «Надо не сидеть и рассуждать о том, последний это пакет или нет. Мы должны готовиться к тому, что он может быть именно таким. Этого сбрасывать со счетов нельзя», – подчеркнула Шимоните.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует отправить Украине пакет вооружений и техники на 1 млрд долларов.

В среду президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.