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Небензя рассказал о саботаже Западом заявления СБ ООН по «Северным потокам»
Небензя: Запад саботировал предложенный проект заявления СБ ООН по «Северным потокам»
Страны Запада саботировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он рассказал, что по задумке России проект заявления позволил бы дать оценку ситуации, сложившейся вокруг уничтожения газопроводов после окончания датского и шведского расследований, но Запад саботировал предложение, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток».