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    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»
    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
    Politico: Лидеры ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия на Украину
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    На Украине зафиксированы масштабные сбои в работе интернета
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    18 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    6 комментариев
    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня

    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

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    20 марта 2024, 19:30 • Новости дня
    Наблюдатель из Швеции Саймонс заявил об угрозах наблюдателям из США от Госдепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведский наблюдатель на российских выборах президента профессор Грег Саймонс заявил, что его коллегам из Соединенных Штатов поступали угрозы от американского Госдепартамента.

    Американским наблюдателям на выборах в России угрожал Госдепартамент, им заявили, что для тех, кто проводил эту миссию, будут некие последствия, сказал Саймонс ТАСС.

    При этом неизвестно, какой закон могли нарушить эти люди,и за что им может последовать наказание.

    По мнению профессора, попытки западных стран повлиять на выборы в России провалились. Он пожелал российским гражданам процветания и светлого будущего, «желательно подальше от Запада» и его повестки.

    Процесс голосования на выборах президента России упорядочен, вся документация доступна, все знали, что необходимо делать. Персонал был услужливым и дружелюбным, процесс проводился профессионально и упорядоченно.

    Явка на президентских выборах была рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов.

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    20 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской

    Reuters сообщило о вмешательстве США в сделку Raiffeisen Bank по покупке доли Дерипаски в Strabag

    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской
    @ Alex Halada/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от покупки доли в строительном концерне Strabag у компании Rasperia Trading Limited, подконтрольной Олегу Дерипаске.

    Источники Reuters сообщили, что американские власти провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Олег Дерипаска находится под санкциями, а также пригрозили санкциями против RBI. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут участвовать в сделке, передает ТАСС.

    В RBI заявили, что перед подписанием соглашения убедились, что сделка не нарушает санкционный режим э. Европейская комиссия, осведомленная о сделке, сообщила, что направила запрос австрийским властям с просьбой прояснить ситуацию и находится в контакте с властями США по этому вопросу.

    Сделка, оцениваемая в 1,51 млрд евро, – одна из крупнейших с участием западных компаний в России за последние два года.

    В марте портал EUObserver сообщил, что Минфин США предупредил: если австрийский Raiffeisen Bank International продолжит работу в России, он может оказаться отрезанным от финансовой системы США. Raiffeisen Bank опроверг сообщения об угрозах санкций со стороны США.

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    21 марта 2024, 18:30 • Новости дня
    Bloomberg: США предложили выпустить облигации на активы России для поддержки Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон якобы предложил создать механизм гособлигаций с помощью российских активов не менее чем на 50 млрд долларов для поддержки киевского режима, утверждает Bloomberg.

    США предложили создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что для этого планируется задействовать замороженные активы России. США высказали такое предложение участникам G7.

    Ране австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для восстановления Украины, но не для финансирования военных действий.

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    20 марта 2024, 11:30 • Новости дня
    Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

    Матвиенко: Запад считает, что у россиян нет гражданской сознательности

    Tекст: Ольга Никитина

    «Перекличка» различных «макронов», «боррелей» и других персон «без политического лица» по поводу выборов в России является прямым оскорблением российских граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что такие заявления дискредитируют самих их авторов. Высказывания западных чиновников воспринимается не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов российских граждан, заявила Матвиенко.

    По ее словам, Запад отказывает десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности, передает ТАСС.

    При этом она назвала реакцию западных стран на прошедшие в России выборы ожидаемой. Форма же выражения этой реакции, по словам спикера верхней палаты российского парламента, оказалась постыдной.

    «Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», – сказала Матвиенко.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    21 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Полковника ВСУ Червинского назвали «козлом отпущения» в деле «Северных потоков»

    Журналист Ферт-Малка назвала украинского полковника Червинского «козлом отпущения» в деле «Северных потоков»

    Tекст: Ольга Никитина

    Журналистка Морган Ферт-Малка, участница расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила, что украинский полковник Роман Червинский, которого ранее газеты Washington Post и Spiegel назвали координатором атаки, был выставлен «козлом отпущения», чтобы замести следы.

    По словам Ферт-Малка, Червинский за несколько недель до диверсии на «Северных потоках» провалил операцию по угону российского военного самолета, после чего был задержан по обвинению в госизмене. В апреле 2023-го об этом писали украинские СМИ.

    Журналистка считает, что «человеку, который только недавно создал катастрофу», не доверили бы столь важную операцию, передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post со ссылкой на источники писала, что 48-летний Червинский, игравший центральную роль в атаках на «Северные потоки», получал приказы от украинских чиновников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте.

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    19 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    В Китае назвали «саммит за демократию» под эгидой США «клоунским шоу»

    Global Times: Третий «саммит за демократию» в Сеуле под эгидой США стал «клоунским шоу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов назвала «Саммит за демократию», проходящий в Сеуле, «клоунским шоу».

    Эксперты отмечают, что мероприятие оказалось «не востребованным». На саммит в офлайн-режиме прибыла только одна высокопоставленная делегация – госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС содержание публикации.

    Решение провести саммит в Сеуле издание расценивает как попытку США оказать давление на «недружественные» азиатские страны, в частности, на Китай.

    Низкая популярность саммита обернулась для южнокорейского президента Юн Сок Еля «политическими и репутационными издержками», пишет китайская газета.

    Все эти факторы превращают «саммит за демократию» в простое «клоунское шоу», заключает издание.

    Первая встреча «саммита за демократию» была организована США в декабре 2021 года. В ней не участвовали Россия, Египет, Китай, Турция и ряд других стран.

    В апреле 2023 года Соединенные Штаты вновь провели «грандиозное» международное мероприятие. В тот раз одной из основных его целей стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.

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    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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