Кандидат в премьеры Украины назвал свою основную задачу

Одной из главных задач украинского правительства является завершение войны в Донбассе и возврат территорий, заявил кандидат в премьеры Украины Денис Шмыгаль.

«Самое главное – укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство», – передает его слова ТАСС.

Также он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год.

«Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно – это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства», – сказал он.

По словам Шмыгаля, среди приоритетов кабинета министров также проведение реформы децентрализации, передает РИА «Новости».

В среду Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства.