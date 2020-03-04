На Украине Верховная рада отправила Гончарука в отставку и внес кандидатуру

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, решение поддержали 353 депутата при минимуме в 226 голосов. Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства.

После отставки премьера в отставку должно уйти и весь кабинет министров. До начала работы нового правительства нынешний состав кабмина продолжит выполнять свои обязанности, передает РИА «Новости».

Алексей Гончарук в ходе выступления в Раде заявил, что считает Зеленского хорошим президентом.

«Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко всем донести», – сказал Гончарук.

По его словам, шести месяцев недостаточно для того, чтобы оценить деятельность правительства, но привел в качестве положительных примеров выставление рекордного количества объектов на приватизацию и успешные концессионные конкурсы.

«Но я понимаю, что этого может быть недостаточно», – добавил Гончарук.

По его словам, все начатые реформы должны быть доведены до конца и призвал коллег «не сбавлять темп».

«Все то, что мы начали вместе, должно быть завершено. Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений, - по всему этому нам нужно принять решение», – сказал премьер.

Накануне премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. На пост премьера рекомендован его заместитель Денис Шмыгаль.

В среду в Раде проходит внеочередное заседание, на котором присутствует президент Владимир Зеленский. Он заявил, что правительству страны нужны новые «мозги и сердца».