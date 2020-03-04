Зеленский заявил о необходимости новых «мозгов и сердец» для правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания парламента заявил, что правительству страны нужны новые «мозги и сердца».

«Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский добавил, что у действующего правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком есть достижения, однако этого мало. Среди достижений президент Украины назвал снижение инфляции, борьбу с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации предприятий.

Однако, заметил Зеленский, экономика Украины не демонстрирует необходимых темпов роста, а госбюджет не выполняется.

«Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд гривен (около 643 млн долларов)», – заявил Зеленский.

Кроме того, он выразил недовольство темпами реформ в медицине. По его словам, система оказалась не готова ко второму этапу с 1 апреля.

«Я понимаю, что руководству минздрава очень сложно работать с осколками медицинской системы, которые им остались в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай с ромашкой… В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией, надо иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля», – заявил Зеленский.

Он заявил, что к сфере здравоохранения есть много вопросов, в том числе кадровый.

«Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?» – сказал Зеленский.

В то же время он поблагодарил главу минздрава Зоряну Скалецкую за поддержку эвакуированных из Китая граждан.

Говоря о ситуации с коронавирусом, президент Украины заявил, что ситуация с коронавирусом под контролем, все необходимые меры приняты.

«У нас есть первый подтвержденный случай (инфицирования новым типом коронавируса), это правда. Но ситуация под контролем, все необходимые меры предприняты», – заявил Зеленский.

Говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский заявил, что курс Киева остается неизменным, все делается для завершения конфликта и возвращения территорий.

В среду в Верховной раде проходит внеочередное заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, а также кадровые ротации в правительстве. Зеленский призвал депутатов Верховной рады дать оценку работе правительства, передает ТАСС.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. На пост премьера рекомендован Денис Шмыгаль.