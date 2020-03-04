Шмыгаль предложил сменить украинское правительство

В Верховную раду поступило представление на назначения нового состава правительства Украины во главе с Денисом Шмыгалем.

Согласно этому документу, вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины должен стать Михаил Федоров, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко, вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников, сообщает «Интерфакс-Украина», который публикует список нового правительства страны.

Отметим, что главой МВД Украины останется Арсен Аваков.

В списке нет министров обороны и иностранных дел.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил назначить на эти посты Андрея Тарана и Дмитрия Кулебу соответственно.

Киевский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что в новом правительстве Украины в основном будут карьеристы и приспособленцы.

Верховная рада Украины в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука, на его место был назначен Денис Шмыгаль.