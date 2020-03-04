Зеленский предложил Раде новых глав МИД и Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить главой минобороны генерал-лейтенанта Андрея Тарана, а министром иностранных дел – Дмитрия Кулебу.

С 29 августа 2019 года Кулеба занимал должность вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве премьера Алексея Гончарука, передает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

Киевский политолог Руслан Бортник в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что в новом правительстве Украины в основном будут карьеристы и приспособленцы.

Напомним, Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства, после чего парламент утвердил претендента.