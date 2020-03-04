Эксперт: В новом правительстве Украины будут карьеристы и приспособленцы

«Вечером Рада отправит Гончарука в отставку. А вот по остальным министрам продолжаются консультации и обсуждения», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник, комментируя решение профильного комитета Верховной рады Украины рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

«Накануне поздним вечером был обнародован список кандидатур, которые могут стать министрами. Но консультации и обсуждение кандидатур продолжается. Потому я не исключаю, кто к вечеру, когда Рада должна проголосовать за новый состав кабмина, список будет существенно скорректирован», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

При этом он опроверг сообщения ряда украинских СМИ о том, что будущее правительство будет преимущественно состоять из людей, близких к олигарху Ринату Ахметову, а также экс-премьер-министру Николаю Азарову и экс-президенту Виктору Януковичу.

«В основном это карьеристы, технократы и приспособленцы. Они работали при любой власти, начиная со времен президентства Виктора Ющенко. Некоторые даже с Леонидом Кучмой успели поработать», – добавил Бортник.

По его словам, у кандидатов в министры нет четкой политической позиции. «Но некоторые из них действительно хорошие специалисты в своей сфере. Таким образом, можно сказать, что Зеленский переходит от правительства реформаторов к правительству технократов», – считает эксперт.

«При этом гуманитарный блок содержательно останется без изменений. Силовой блок тоже. Министр МВД Арсен Аваков остается. Во внешнеполитическом блоке возможна замена Вадима Пристайко на Дмитрия Кулебу, но это мало что изменит в работе МИД Украины. А наиболее непопулярная на Украине реформа – земельная – будет сопровождаться тем же человеком, что и ранее, то есть Тимофеем Милованым из минэкономразвития», – предположил Бортник.

«Потому мы можем говорить не о смене курса правительства, а о смене его компетентности. Кроме того, сохранится олигархический баланс сил. В новом правительстве будут представлены люди Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Игоря Коломойского», – заключил Бортник.

Напомним, в среду утром комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

В среду вечером парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит ряд законопроектов и вопрос по кабинету министров.

Партия «Слуга народа» выступила за отставку Гончарука. Позже депутат «Слуги народа» Галина Янченко сообщила, что фракция «поддержала выдвижение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность премьер-министра».

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