Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера Украины

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

«Вношу предложение рекомендовать Верховной раде Украины... принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука... За – 23, против – 0, воздержались – 2. Решение принято», – цитирует РИА «Новости» главу комитета Андрея Клочко.

В среду парламент Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит ряд законопроектов и вопрос по кабинету министров.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Сообщалось, что премьер попросил Окружной административный суд Киева запретить главе Верховной рады выносить в повестку внеочередного заседания парламента вопрос о его отставке. Пресс-служба правительства Украины опровергла информацию об иске.

Партия «Слуга народа» выступила за отставку Гончарука.

Позже депутат «Слуги народа» Галина Янченко сообщила, что фракция «поддержала выдвижение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность премьер-министра».

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