Экс-послы США в Киеве призвали использовать коронавирус для давления на Россию

Три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

По утверждению авторов обращения, пандемия COVID-19 якобы «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

Бывшие американские послы заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится.

«Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», – считают бывшие американские посланники в Киеве.

По их словам, американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины якобы должен предложить Москве прекратить конфликт на Украине, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России. При этом в случае «возвращения» Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции».

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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