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В Крыму допустили продажу скифского золота на Украине коллекционерам
Константинов: Скифское золото на Украине может достаться коллекционерам
Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил опасения, что скифское золото из коллекции, переданной Украине, может быть продано на черном рынке частным коллекционерам.
Константинов заявил о вероятности того, что артефакты из коллекции скифского золота, переданные Украине, могут в конечном итоге оказаться в руках частных коллекционеров. По его словам, на Украине процветает воровство культурных ценностей, а черный рынок уже насыщен артефактами из Киево-Печерской лавры, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что если крымское скифское золото окажется в частных коллекциях, это не станет неожиданностью. Константинов предположил, что таким образом намеренно организовываются кражи, чтобы затем продавать артефакты. «У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма», – отметил он. При этом Константинов выразил пессимистичное отношение к возможности возвращения артефактов через международные суды.
Ранее Константинов сообщил, что коллекция скифского золота, оставшаяся на Украине, может быть утрачена, поскольку украинские власти не уделяют должного внимания сохранению таких артефактов.
В марте прошлого года в Крыму решили воспрепятствовать продаже «скифского золото» на черном рынке.