В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Население Донецкой и Луганской народных республика начинает привыкать к давно забытым звукам и ощущениям. В Донецке в последние дни время от времени, сотрясаемая канонадой, земля вновь начинает ходить ходуном, как в далекие 2014-й и 2015-й.

Справедливости ради надо отметить, что тогда обстрелы велись почти безостановочно, тогда как сейчас украинская артиллерия начинает работать главным образом во второй половине дня и с паузами. Но плотность огня иногда приближается к той, которая была характерна для первых лет войны.

Обострение на линии соприкосновения началось более двух месяцев назад, за это время интенсивность обстрелов многократно возросла в сравнении с предшествующими месяцами и даже годами. На этой неделе главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин посчитали необходимым отдать приказ о приведении подразделений Народной милиции в полную боевую готовность в связи с резко ухудшившейся обстановкой на линии фронта.

Глава ДНР так обосновал необходимость экстренных мер: «Участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры. Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей. Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранение различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями Республик».

Руководитель Луганской народной республики заявил, что обстрелами ВСУ регулярно выводится из строя линии электропередачи и другие объекты жизнеобеспечения. Бригада ремонтников, выехавшая на место, попала под огонь, равно как и группа сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Леонид Пасечник, обращаясь к президенту Украины, предупредил, что если ВСУ продолжат действовать подобным образом, то силы народной милиции ЛНР вынуждены будут предпринять действия, чтобы отодвинуть линию фронта от жилой зоны и жизненно важной инфраструктуры республик.

В переводе на обычный язык это означает, что в ходе военной операции украинские подразделения будут отброшены вглубь контролируемой ими территории. То есть речь идет не просто об обострении, а о новой фазе военного конфликта. Статистика, которую приводят в эти дни официальные лица в республиках, и впрямь выглядит удручающе.

20 мая на брифинге в Донецком агентстве новостей руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при президенте Владимире Зеленском возросло почти вдвое. По его данным, в Республике в последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств. При Зеленском, для сравнения, шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств.

На эту тему

О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уварены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны, которые находятся на линии соприкосновения с 2014 года. Следует отметить, что и среди командования ВСУ сегодня немало тех, кто считает, что единственный способ разрешить конфликт – это подавить сопротивление мятежных территорий военной силой.

На пресс-конференции, посвященной итогам года его пребывания у власти, Зеленский упомянул об обострении, заявив при этом, что позиции украинских войск обстреливают «сепаратисты», а украинские военные лишь отвечают. Такое невозможно по определению, поскольку в обеих республиках ведется строгий учет боеприпасов, и даже разрешение на ответный удар можно получить только после длительного согласования. Несанкционированные командованием действия автоматически становятся поводом для возбуждения уголовного дела.

Но главным обстоятельством, способствующим ухудшению ситуации, является то, что ни Зеленский, ни редкие миротворцы из его окружения, не являются хозяевами того политического курса, который под нажимом праворадикалов сегодня проводит нынешняя украинская власть. Националисты, не имеющие сколько-нибудь существенной электоральной поддержки, как показали президентские и парламентские выборы, тем не менее, продолжают определять политическую повестку страны.

Они угрожают массовыми беспорядками, требуя отказаться от выполнения Минских соглашений, трактуемых ими как «капитуляция перед Россией». Они считают войну мобилизующим и целеуказующим событием, поскольку она позволяет опознать в России главного врага украинского народа. В результате Минские переговоры вновь в полном тупике, а Украина говорит с республиками на языке артобстрелов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД