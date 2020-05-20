Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу.

«Наша первейшая задача – прекращение огня на Донбассе. Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – заявил ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский. Однако мир с тех пор так и не наступил.

Жители Донбасса практически ежедневно подвергаются обстрелам. Только за последние сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 23 раза, применяя минометы, крупнокалиберное стрелковое оружие и бронетехнику. В ответ на это глава ЛНР Леонид Пасечник накануне принял решение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность. В среду аналогичные меры были предприняты главой ДНР Денисом Пушилиным с целью недопустить эскалации конфликта со стороны Украины.

О том, почему киевские власти раз за разом уклоняются от взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, и насколько украинский бизнес заинтересован в мире на Донбассе, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

ВЗГЛЯД: Борис Вячеславович, недавно Киев заявил, что не рассматривает идею закрепления особого статуса Донбасса в конституции. Более того, представители Киева попытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска в рамках Контактной группы. Создается впечатление, что в марте Киев изменил курс и теперь применяет старую «тактику Порошенко» – затягивать переговоры. Насколько ожидаемыми стали действия украинской стороны?

Борис Грызлов: Такие действия не были ожидаемы, поскольку в ходе выборных кампаний 2019 года и действующее украинское руководство, и партия «Слуга народа» обещали избирателям полноценные и скорые шаги к прочному миру в Донбассе и соблюдение Минских договоренностей. Действия властей Украины и их представителей на переговорах Контактной группы являются, по сути, обманом чаяний большинства граждан Украины, уклонением от взятых на себя обязательств и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».

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Б.Г.: Не хотелось бы строить догадки, под чьим влиянием руководство Украины меняет курс, но его смена налицо. Правые националистические радикалы – дестабилизирующий фактор в украинской политике и обществе. Напомню хотя бы о том, что их представители являются сегодня подозреваемыми в нескольких убийствах, например, в деле Павла Шеремета. Расследования по этим делам искусственно тормозятся по надуманным процедурным причинам. Запрет же на российские социальные сети и интернет-сервисы вообще отдает средневековьем из-за того, что эти сервисы давно и прочно стали интернациональными.

ВЗГЛЯД: В конце апреля Вы сообщили, что Киев не представил обещанных проектов по восстановлению социально-экономических связей между Украиной и республиками. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам последней «нормандской четверки» тоже выразил надежду на скорейшее снятие блокады с Донбасса. Как Вы полагаете, в какой степени крупный украинский бизнес сам заинтересован в таком восстановлении? Насколько сильны в Киеве лоббисты такого сценария?

Б.Г.: Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала. Уже не первый год создается впечатление, что представители Украины участвуют в нем «для галочки», чтобы сохранить лицо перед Западом и антироссийские санкции, и реально не желают никакой реинтеграции Донбасса, стремясь попросту отгородиться от него. Это было при прошлом президенте Украины и, к сожалению, продолжается по сей день. Что касается украинского крупного бизнеса, то он, думаю, в целом, уже привык жить без предприятий и иных активов, расположенных за линией соприкосновения. Но интерес к отдельным отраслям – угольной, металлургической, конечно, есть и будет. Если бы в Донбассе было восстановлено железнодорожное сообщение, то грузооборот стал бы расти по экспоненте.

ВЗГЛЯД: По итогам «нормандской четверки» 30 апреля главы МИД поручили Контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе. Каковы шансы на выполнение этого решения в обозримом будущем?

Б.Г.: На прошедшей 14 мая встрече Контактной группы представители Киева вновь отказались подписывать обязывающее соглашение о шагах по полному прекращению огня с дополнительными мерами контроля за его соблюдением. Складывается впечатление, что вялотекущий вооруженный конфликт украинские власти считают соответствующим своим интересам. На такой конфликт легко списывать провалы в управлении экономикой, из-за него легко упрекать в предательстве политических оппонентов, а также просить международной финансовой помощи.

Старый принцип – «война все спишет!» – в действии.

А еще удобно держать на линии соприкосновения хотя бы часть воинственных радикалов, хотя большинство из них уже давно предпочитают заниматься рэкетом далеко от Донбасса. При сохранении такого подхода шансы на прочное и реально соблюдаемое перемирие все более отодвигаются.

ВЗГЛЯД: Как вы в целом оцениваете атмосферу на переговорах с нынешними представителями Киева? Насколько она отличается от времен Порошенко?

Б.Г.: До марта этого года казалось, что со стороны украинской делегации становится меньше разного рода «представлений», театральщины, демаршей, а больше конструктива. Однако после встречи 11 марта, где стороны договорились о создании совещательного совета, пошел мощный откат назад. Дошло до того, что теперь Киев намерен сам определять переговорщиков с самим собой со стороны Донбасса.

Это можно было бы считать тонким юмором, если бы речь не шла о безопасности и выживании более трех миллионов человек. И это при том, что уже более пяти лет в Донбассе существует отлаженная региональная система самоуправления. Там работают выбранные народом местные органы власти и управления, которые достаточно эффективно поддерживают жизнедеятельность и безопасность в регионе, несмотря на тяжелейшие условия финансово-экономической блокады и обстрелы со стороны вооруженных сил Украины.

Недавно Киев обновил состав своей делегации в Контактной группе. Эти люди как по команде стали отказываться от прямого диалога с представителями Донбасса. Я надеюсь, что инстинкт политического самосохранения подскажет киевским властям, что только последовательные шаги по мирному политическому урегулированию конфликта дадут им шанс переизбраться на следующих выборах.

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Б.Г.: Доверие или есть, или его нет. От формата это не зависит. Наличие политической воли, способность к компромиссам и стремление достигать результата – это даже более значимый фактор, чем доверие. Доверие возникает, когда на значительном временном промежутке стороны в полном объеме выполняют достигнутые договоренности и находят способы снять разногласия. До этого пока очень далеко.

ВЗГЛЯД: В начале апреля российская делегация выступила с инициативой сделать работу Контактной группы более прозрачной. Результаты заседаний предлагалось фиксировать на бумаге и обнародовать. Есть шансы добиться согласия Киева хотя бы по этому поводу?

Б.Г: Я здесь немного поправлю вас. Россия всегда стремилась быть эффективным посредником в урегулировании конфликта. Поэтому фиксировать результаты встреч Контактной группы российская делегация предлагает уже более четырех лет. Столько же мы предлагаем выстроить работу Контактной группы и ее подгрупп в рамках регламента. На обнародовании протоколов российская делегация не настаивала, но тайн от общественности у нас нет и после каждого раунда переговоров мы довольно подробно оповещаем об их результатах.

Фиксация результатов и регламент необходимы, чтобы вновь и вновь не откатываться к уже обговоренным вопросам, чтобы двигаться вперед. Если власти Украины реально хотят урегулирования острого политического конфликта на части территории страны – они это сделают. Как и предпримут все меры, предусмотренные Минскими договоренностями единогласно одобренными Резолюцией Совета Безопасности ООН более 5 лет назад – в феврале 2015 года.

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