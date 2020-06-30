Почему резко падает популярность Зеленского

Украинцы отказывают Владимиру Зеленскому в доверии. От фантастически огромного рейтинга президента Украины остались только воспоминания, а других активов у него не было. В чем причины такого политического краха? Почему Зеленский не смог решить фундаментальную проблему Украины − освободить ее от силового диктата сельских гопников?

Владимир Зеленский представлял собой политический феномен, само появление которого казалось немыслимым в условиях хронически расколотой Украины. Позавчера он был комедиантом и вел концерты с российской попсой. А вчера выиграл президентские выборы тремя четвертями голосов, инвестировал свой личный рейтинг в победу собранной на коленке партии «Слуга народа» и получил полный контроль над парламентом без опыта в партийной борьбе. Такие виктории входят в учебники.

Прошел год. Сегодня Зеленский – заурядный политический деятель как будто бы без будущего. Он мог свернуть горы, но вряд ли сделает хоть что-то, поскольку бездумно растратил свой основной капитал – внезапно возникшую личную популярность.

По данным последнего исследования центра «Социальный мониторинг», индекс доверия к президенту Украины впервые стал отрицательным, опустившись за год с показателя плюс 34,1% до минус 8,9%. Другими словами, среднестатистический украинец относится к главе своего государства скорее плохо, хотя еще недавно относился хорошо – с его именем связывались надежды, которые комедийный актер не оправдал и вряд ли теперь оправдает.

Утешиться он может только тем, что к государственным институтам Украины как таковой доверия еще меньше: у Национального банка минус 44,6%, у правительства минус 54,3%, у Верховной рады минус 55,4%. Хуже всего показатели у Национального антикоррупционного бюро – минус 62,8%, а ведь эту структуру создали и фактически контролируют американцы.

Что же касается личного рейтинга Зеленского, согласно опросу Центра Разумкова, с сентября 2019 года он обвалился более чем вдвое – с 56,1% до 25,3%. Это все еще больше, чем, например, у Петра Порошенко (за то же время его рейтинг вдвое вырос – до 11%) или Юрия Бойко (14,6%), которого (без особых на то оснований, кстати) называют «пророссийским политиком». Но это все равно крах – крах ожиданий, крах потенциала, крах возможностей. Если сверхпопулярный президент, за которым стояли десятки миллионов человек, не смог ничего изменить, непопулярный тем более не сможет.

Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, Зеленский, скорее всего, не прошел бы во второй тур, где схлестнулись бы Порошенко и Бойко.

Причины такого положения дел можно привести длинным списком. В нем найдется место и коронакризису, и крайне скандальному (притом что не настолько уж плохому) закону о продаже земли, и тупику в миротворческом процессе по Донбассу, куда устойчивый мир может прийти только в случае государственной измены на Украине. Но все это на самом деле вторично, а первична всего лишь одна ошибка, допущенная Зеленским. Это глупая, практическая детская ошибка власти, которую совершали и до него. Результат почти всегда был одинаковый – угасание популярности и политическое банкротство.

Дело в том, что политик, избранный на какой-либо пост, не может действовать в интересах чужих избирателей наперекор интересам своих. Президент – это, разумеется, глава государства, то есть президент всех граждан, а не только проголосовавших за него, но грань тут есть, и ее необходимо чувствовать, от нее остро зависит политическое выживание.

Это золотое, неотменяемое правило политтехнологии – угождай своим, а не чужим избирателям.

Может показаться, что в том, чтобы задобрить нелояльного избирателя, есть своя логика, ведь свой избиратель и так уже лоялен, никуда от тебя не денется. Но эта логика ошибочна, что легко объяснить на примере все того же Зеленского. От того, что он потакал националистам, националисты не стали его поддерживать, а вот антагонистичные националистам избиратели от президента отвернулись.

Других активов, кроме личной популярности, у звезды легкого жанра нет: его партия – искусственный конструкт, его финансовые ресурсы незначительны, его политический опыт сводится к ученическому. Теряя избирателей, он теряет все, а вернуть их будет крайне трудно, если не невозможно, поскольку для этого придется сделать многое. Зеленский же предпочитает не делать ничего и ничего не менять, чтобы не нести ни за что ответственности.

Эта страусиная позиция доест его политический капитал уже в ближайшем будущем. Он досрочно станет «хромой уткой» и потеряет всякие шансы на переизбрание. А ведь еще полгода назад даже в России находились такие люди, которые ждали от Зеленского чудес на основании того, какое человечное и мудрое новогоднее поздравление он записал.

Эта звезда КВН имеет неплохой опыт в сольных выступлениях – капитанских конкурсах. Нашли за что похвалить.

Впрочем, то, что случилось с рейтингом, базируется не на недостатках Зеленского как личности. Проблема в парадигме, в которой существует все украинское государство. Оно не может допустить, например, того, чего ждали от Зеленского его избиратели – ослабления давления на русскоязычных, поэтому президент продлевает порошенковские санкции против российских музеев и социальных сетей, хотя сам их открыто критиковал.

Фактически не очень большая, но крайне шумная и чрезвычайно воинственная часть общества – украинские националисты – держит в заложниках власти своей страны. Они угрожают ответить на пусть и востребованные избирателем, но неприятные лично им действия вооруженным мятежом, новым майданом, массовыми беспорядками, etc.

Страх перед этим настолько силен, что в правительстве до сих пор держат политически чуждого и ненавидимого многими главу МВД Арсена Авакова, поскольку он на националистов имеет хоть какое-то влияние. А в целом по стране продолжается ровно та же политика, которая шла при Порошенко – и против которой проголосовали избиратели. Но получили в итоге президентом не политического менеджера, а капитана сборной команды КВН с добрыми намерениями, которая при этом боится, что зрители из Ивана-Франковска закидают ее тухлыми яйцами.

Сломать эту несправедливую для большей части украинцев и откровенно вредную для государства в целом парадигму, скорее всего, не получится, поскольку она имеет географическую привязку. Другими словами, чтобы прекратить лингвоцид, договориться с Донбассом, наладить отношения с Россией и через это усилить украинскую экономику, необходимо будет применить против излишне пассионарных националистов полицейскую, может быть, даже военную силу. Учитывая, что они контролируют административную власть на Волыни и в Галиции, украинское государство рискует получить еще один сепаратистский конфликт и приблизить свое упразднение, а подобного сценария строго предписано избегать президентам Украины с любой фамилией.

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Согласно исторической байке, министр культуры СССР Фурцева захотела слить воедино два казачьих хора – кубанский и запорожский, на что якобы услышала – этого, матушка, даже Деникину сделать не удалось. Перед Зеленским стоит задача сопоставимой сложности, а он очевидным образом из тех, кто далеко не Деникин. Так что ждать от него решения фундаментальной проблемы украинского государства не стоит – да никто уже и не ждет, что наглядно отражается в рейтингах.

Пока что Зеленский не уходит в отставку, мы о нем еще услышим, списывать его со счетов раз и навсегда как бы преждевременно. Но нет никаких оснований полагать, что он или кто угодно другой выполнит главное, пусть и недоформулированное требование большей части избирателей Украины – прекратит ту нездоровую ситуацию, когда политику страны определяют гопники из нескольких западных областей, переселившиеся в крупные города.

Своими гордыней и упрямством Украина все это, разумеется, заслужила, так что пусть не особенно сильно серчает лично на Зеленского. Краткосрочная увлеченность им и заведомо неисполнимые надежды на него должны идти по разряду юношеских влюбленностей, разбившихся о прописку в Виннице.