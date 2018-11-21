Самые успешные комики в большой политике

Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе.

«Склоняюсь... Думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», – заявил шоумен Владимир Зеленский, комментируя возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины. Разговоры об этом ходили давно, но в основном в формате «без меня меня женили» – о своих политических планах комик напрямую не говорил. До сегодняшнего дня.

За три месяца до выборов рейтинг Зеленского составляет 9%, или 12,7%, если считать только тех респондентов, кто твердо определился с симпатиями и точно пойдет на выборы. Это чуть больше, чем у действующего президента Петра Порошенко (8,6% и 12,3%), но меньше, чем у лидера гонки – Юлии Тимошенко (14,2% и 20,2%). Однако, как следует из результатов другого соцопроса, во втором туре Зеленский выиграл бы у Порошенко, а в его же противостоянии с Тимошенко победитель определился бы на «фотофинише».

В России Зеленского ругали за то, что он переводил свои гонорары украинской армии в период т. н. АТО, на Украине – за недостаточную патриотичность (например, многих задело, что комик сформулировал экономическую систему страны как «попрошайничество»). Понятно, что голосование за него если и состоится, то будет во многом протестным – и это делает Зеленского частью нового мирового тренда. Люди голосуют за комедиантов назло традиционным политикам не только на Украине.

Комик-президент: Джимми Моралес

Гватемала – одна из точек на карте мира, которые обильно кровоточили еще сравнительно недавно и даже в конце XX века были примером средневековой дикости. Сейчас об этом редко вспоминают. Возможно, потому, что началось все с операции ЦРУ PBSUCCESS – военного вторжения, по итогам которого был свергнут первый демократически избранный президент страны Хакобо Гусман. Для того исторического периода (1954 год) он слишком симпатизировал коммунистам, чтобы возглавлять страну под брюхом США.

Военная диктатура в Гватемале отличалась особой жестокостью. Она включала не только массовые репрессии и привычные для региона «эскадроны смерти», но и этнические чистки местных индейцев, симпатизировавших левым. Страна погрузилась в непрекращающуюся гражданскую войну, где правительственным силам противостояли партизаны, поддерживаемые сандинистами и Кубой. Их боевая группировка никогда не превышала нескольких тысяч человек, но счет жертвам той войны идет на сотни тысяч – до 200 тыс. человек, основная масса которых пропали без вести. Хунта отказалась от власти только в конце 1980-х, а еще через десять лет уже демократическое правительство наконец-то подписало с повстанцами мировое соглашение.

Сторонники правой хунты и фанатичного преследования красных по сей день продолжают играть в политике страны ведущую роль. Они сконцентрированы в Ассоциации военных ветеранов Гватемалы, контролирующей партию «Фронт национальной конвергенции», что в самой партии – крайне правой, консервативной и националистической – отрицают. Проще говоря, бывшие военные и участники «гражданских патрулей» – антикоммунистического ополчения времен гражданской войны – взяли на себя роль действующих из тени кукловодов. Президент Джимми Моралес, как считается, является одной из их кукол.

В политику Моралес пришел из киноиндустрии. И хотя по образованию он бизнес-администратор, его с полным правом можно назвать профессиональным комиком. Вместе со своим главным бизнес-партнером – братом Сэмми – он вел популярное комедийное телешоу «Моралесы», параллельно эксплуатируя свое комическое амплуа в кино. Теперь это в далеком прошлом: отставные генералы выдернули Моралеса в политику уже в качестве респектабельного и успешного продюсера, сделав лидером своей партии, или, лучше сказать, ее гражданским лицом.

При Моралесе во Фронте национальной конвергенции стало чуть меньше радикального национализма и припадочного антикоммунизма. Он сдвинул партийную риторику в сторону более традиционного консерватизма с католическим уклоном и в октябре 2015-го победил во втором туре президентских выборов, набрав 68% голосов.

Во внешней политике президент Моралес во всем ориентируется на Вашингтон и публично восхищается Дональдом Трампом. Во внутренней делает акцент на борьбе с коррупцией, но к сегодняшнему дню это звучит довольно нелепо: он сам является фигурантом нескольких коррупционных скандалов, а его брат Сэмми, ставший президентским советником, и сын Хосе Мануэль были арестованы в январе 2017 года по обвинению в отмывании денег.

Комик премьер-министр: Марьян Шарец

Словения страна маленькая, но наиболее богатая и благополучная из всех славянских государств. На Балканах словенцам завидуют, периодически обвиняя в том, что они ограбили прочие народы бывшей Югославии, забрав с собой общие валютные резервы (при Тито они были сконцентрированы в банках на западных рубежах страны – поближе к капиталистической Европе). Именно со Словении в свое время начался распад СФРЮ, однако республика дешево отделалась: война продлилась всего десять дней при 19 погибших со словенской стороны. Вся дальнейшая балканская мясорубка проходила уже без ее участия.

Но, несмотря на западноевропейский уровень жизни, Словению нельзя в полной мере отнести к успешным странам. В ней до сих пор не преодолели последствия мирового финансового кризиса, ударившего по словенцам особенно сильно. В условиях экономической стагнации в обществе сформировался запрос на новые лица в политике, одним из которых и стал Марьян Шарец – мэр 12-тысячного города Камник, возглавивший партию имени себя.

Строго говоря, Шарец ни одних общегосударственных выборов не выиграл. В 2017 году он уступил во втором туре действующему президенту Боруту Пахору, а летом 2018-го партия «Список Марьяна Шареца» заняла только второе место на парламентских выборах, получив 12,65% голосов. Тем не менее по итогам довольно долгих переговоров именно Шарец возглавил коалиционное правительство, став премьер-министром Словении в возрасте 40 лет.

Глава правительства – выпускник Академии театра, радио, кино и телевидения, прославившийся на всю страну в качестве пародиста. Для Словении он кто-то вроде Максима Галкина, имитирующего голоса различных звезд. В то же время фирменный образ Шареца – ворчливый житель словенской провинции по имени Иван Серпентиншик. Теперь это в прошлом: перейдя на работу в мэрию Камника, Серпентиншик завязал с юмором. И в ответ на упреки в недостаточной компетентности для того, чтобы руководить государством, неизменно подчеркивает, что политика для него – дело серьезное.

Комики – мэры столиц: Айк Марутян и Йон Гнарр

Действующий глава администрации Еревана Айк Марутян – одна из первых ласточек политического обновления, начавшегося в стране после «революции любви». Мэр армянской столицы избирается не напрямую горожанами, а депутатами городского совета, выборы в который в уходящем году с разгромным счетом выиграли сторонники нового премьера Никола Пашиняна. Прежде Марутян вроде бы не помышлял о политике, работая в качестве сценариста, режиссера и актера множества комедийных проектов, выпускавшихся компанией «Крутая студия».

В отличие от Марутяна, только недавно приступившего к мэрским обязанностям, Йон Гнарр политическую карьеру уже закончил. И эта карьера абсолютно уникальна, она не имеет аналогов: комик Гнарр выиграл выборы буквально шутки ради.

Возглавляемая Гнарром «Лучшая партия» была исключительно комедийным проектом. Будучи своего рода звездой исландского юмора (собственное телешоу, стендап, YouTube, сатирические колонки в прессе), Гнарр не столько участвовал в политике, сколько пародировал ее, рассказывая анекдоты на дебатах и обещая избирателям нарушить каждое второе свое обещание. Победа на выборах в горсовет Рейкьявика откровенной шоу-группы – друзей и знакомых Гнарра, среди которых преобладали музыканты, стала для них для всех полной неожиданностью. Исландской столице предрекали катастрофу, тем более что происходило все это на пике экономического и политического кризиса, а мэрия Рейкьявика – это крупнейший в стране работодатель.

Однако Гнарр справился. Ни он, ни его команда не разбирались в экономике и городском управлении, но им хватило ума привлечь специалистов на каждый участок и создать коалицию с социал-демократами, взявшими на себя основной фронт городских работ (кстати, для партнеров по коалиции у «Лучшей партии» было только одно официальное требование – посмотреть все сезоны популярного сериала «Прослушка»). Сам комик при этом, что называется, работал по специальности, продолжая провоцировать страну шутками и розыгрышами, но уже в качестве мэра. Например, провел конкурс на самую жирную кошку Рейкьявика, учредил новый праздник – День нового дня и выступил на гей-параде, переодевшись в женское платье.

Так продолжалось четыре года, сочетаясь с реформами в области энергетики и городского образования. Соцопросы сулили «Лучшей партии» 40% голосов на новых выборах, а Гнарру очередной мэрский срок, но сам он решил, что шутка слишком затянулась, и с явным облегчением ушел из политики, уступив город социалистам. То, что его шутка оказалась настолько удачной, до сих пор не укладывается в голове: при мэре-комике, распевающем романтические песни в образе Гитлера, исландская столица стала лучше, чем была до него.

Комик – основатель правящей партии: Беппе Грилло

Действующее правительство Италии в либеральных СМИ называют «друзьями Путина», а состоит оно из коалиции правоцентристов (37% голосов на последних выборах) и евроскептиков Движения Пяти звезд (32,7%). Уже само название этого движения, по сути, шутка, оно обыгрывает метафору своего основателя – комика Беппе Грилло, заявившего, что итальянцы достойны жизни как в пятизвездочных отелях.

Сейчас Грилло 70, он является популярным блогером и не занимает никаких государственных и партийных постов. Но именно ему «Пять звезд» обязаны своим сенсационным прорывом в политике – третьим местом на первых же для них общенациональных выборах. Уступив руководство своей партией молодому бизнесмену Луиджи ди Майо (сейчас он занимает посты вице-премьера и министра социальной политики), Грилло теперь играет роль то ли ее совести, то ли идеолога, совмещая юмор с высказываниями на остросоциальные темы.

И да, его тоже можно отнести к числу «друзей Путина». По крайней мере, Грилло называл российского президента «наиболее уравновешенным и реалистичным среди всех мировых лидеров», призывал к отмене антироссийских санкций и даже высказывался в поддержку Донбасса, обвиняя США в развязывании конфликта на Украине.

Комик-губернатор: Михаил Евдокимов

В 2004 году второй тур выборов губернатора Алтайского края сенсационно выиграл Михаил Евдокимов – выпускник отделения балалаечников барнаульского культпросветучилища и одна из главных «звезд» популярной тогда телепрограммы «Аншлаг». Это шоу стало синонимом низкопробного юмора, но Евдокимова как артиста, выступавшего в амплуа простого русского мужика («иду из бани – морда красная»), любили не только зрители, но и телекритики. На выборы он шел со слоганом «Шутки в сторону!».

Его политическая карьера оказалась скоротечной: прогубернаторствовав всего год и три месяца, Евдокимов погиб в автокатастрофе. И удачным его правление нельзя назвать при всем желании – один кризис сменялся другим, промышленное производство падало, регион продолжал погружаться в экономическую депрессию. За пять месяцев до гибели губернатора 46 из 52 депутатов местного заксобрания вынесли ему вотум недоверия.

Впрочем, стоит учитывать, что против Евдокимова были настроены почти все региональные игроки, кроме собственно населения. К его отставке регулярно призывала не только «Единая Россия», но и КПРФ. А краевое заксобрание контролировалось людьми Александра Сурикова – бывшего губернатора, перешедшего на работу в полпредство и курировавшего как раз Алтайский край.