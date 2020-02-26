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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней - от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

Свой трудовой путь Алексей Данилов начинал в качестве ветеринараФото: REUTERS/Sergei Karazy
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Каждая стоит того, чтобы остановиться на ней подробно и дать русскоязычным украинцам шанс увидеть, в насколько мифологизированном и смешном пространстве они живут.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

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У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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              Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

              Свой трудовой путь Алексей Данилов начинал в качестве ветеринара   26 февраля 2020, 08:28
              Фото: REUTERS/Sergei Karazy
              Текст: Станислав Борзяков

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              Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Каждая стоит того, чтобы остановиться на ней подробно и дать русскоязычным украинцам шанс увидеть, в насколько мифологизированном и смешном пространстве они живут.

              Совет национальной безопасности и обороны Украины - это «на наши деньги» Совет безопасности РФ. Как и Совбез, организация сверхвлиятельная (особенно с 2014 года, когда ее полномочия расширили) и возглавляемая непосредственно президентом.

              Президента Украины сейчас зовут Владимир Зеленский, и он уже успел обозначить главную особенность своей кадровой политики - в руководство страны набирают преимущественно дилетантов. Дилетант - это не всегда идиот и не обязательно плохой работник. В случае с политикой и государственным управлением, это ближе к понятию «новичок» или к слову «пришлый». Дональд Трамп, например, эталонный дилетант, хотя далеко не самый плохой президент США, а в Израиле рассматривать министров как универсальных менеджеров - давняя традиция.

              Иными словами, в рамках «очищения власти», обещанной Зеленским избирателям, на госслужбу набрали людей из совсем других сфер, в первую очередь из бизнеса, включая шоу-бизнес. Критиковать такой подход необязательно: учитывая уровень госуправления на Украине, хуже не будет -  хуже просто некуда, а хоть что-то делать нужно.

              Правда, избиратели имели право надеяться, что на ключевые и жизненно важные должности совсем случайных людей «по объявлению» не наберут, как это произошло с депутатами от партии «Слуга народа». Однако секретарем СНБО тоже стал человек совершенно случайный.

              Самое «полезное» качество Алексея Данилова с точки зрения его нынешней должности в том, что он должен понимать «психологию врага», поскольку родился, вырос и сделал карьеру в Луганской области - самой пророссийской из областей Украины, которая в этом смысле могла бы дать фору даже Крыму.

              Начинал Данилов как ветеринар, но уже в 31 год стал мэром Луганска, проработав на этом посту три года.

              При этом он очень оригинальный, можно сказать «краснокнижный» луганчанин - из «оранжевых». В родной области возглавлял предвыборный штаб Виктора Ющенко, при президенте Ющенко возглавил саму область (правда, ненадолго), а потом перешел в Верховную Раду как депутат от Блока Юлии Тимошенко.

              Как видно, словам «оборона», «безопасность» или «спецслужба» тут приткнуть некуда. В конце «нулевых» Данилов исчезает из публичного пространства, но вроде бы остается на госслужбе - занимается развитием малого и среднего предпринимательства. Так проходит почти десять лет, президентом становится Зеленский и возвращает Данилова из небытия, делая сперва заместителем секретаря СНБО, а после скоропостижной отставки Александра Данилюка, секретарем СНБО. Фактически - правой рукой президента в заявленной сфере и человеком, которому необходимо анализировать огромные объемы информации государственной важности.

              Что они там с президентом делают и в какую сторону анализируют, точно сказать нельзя - все-таки государственная тайна. Но с точки зрения внешнего отображения своей деятельности Данилов сделал ставку на понятный в украинской действительности пиар, что с учетом его личной компетентности и любви Зеленского к капитанским конкурсам КВН вполне понятно и обоснованно.

              Проще говоря, можно молоть полную чушь, главное, чтобы она соответствовала настроениям некоторой части граждан и будоражила всё общество в правильном направлении.

              Одна из опор, на котором по-прежнему держится национальное чувство в нищей, неблагоустроенной, озлобленной и закомплексованной стране, это надежда, что у соседа когда-нибудь все-таки сдохнет корова, точнее случится массовый падеж скота. Поэтому высокопоставленному украинскому чиновнику, отвечающему за оборону и безопасность, на вопрос о том, развалится ли Россия (рухнет ли под кризисом, сгорит ли в пожаре войны и т.д. - нужное по ситуации подчеркнуть), необходимо отвечать утвердительно. В сердцах украинских патриотов это вселяет веру, что унижающий человеческое достоинства бардак и лишения - всё это сейчас не зря, когда-нибудь «вечный враг» в лице России падет, и тогда-то расцветет красавица Украина.

              Поэтому Данилов бодро рапортует - план будет выполнен: «Россия находится в сложном положении, мы еще увидим ее развал». Свое утверждение он подкрепляет некоторой аналитикой, которая, с одной стороны, делает его прекрасным пиарщиком для украинских степей, но, с другой, обнаруживает белые пятна в той самой пресловутой компетентности.

              Основных доводов у Данилова три: «сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем». При этом сложные религиозные вопросы секретарь СНБО увязывает с Ичкерией - словом, смутно знакомым ему со времен луганского мэрства.

              В 1990-х годах действительно существовала непризнанная республика Ичкерия, куда украинские «патриоты» ездили воевать с «москалями». Их присутствие было ощутимо, поскольку они говорили по-русски без акцента, мимикрировали под наших и заводили российских солдат в засады. Другие «патриоты» Украины по другую сторону границы в то же самое время проводили разного рода симпозиумы с «представителями ичкерийского народа».

              В дельнейшем судьба жестоко, но зеркально Украине отомстила, однако «борьба ичкерийцев с Московией» до их пор занимает важное место в её патриотическом легендариуме. В Донбассе даже воевал специальный добробат, якобы составленный из «ичкерийцев» (точно такие же воевали в Сирии за террористов, но это уже лишние детали).

              На этом представлении украинцев об их небесных союзниках не отразилось даже то, что Ичкерии давно уже нет, то есть - не существует ни в каком виде. В 2007-м она преобразовалась в Имарат Кавказ (запрещен в РФ) и стала жить обычной жизнью исламистской террористической группировки, пока её линия не прервалась окончательно. Ликвидированный в 2016 году пятый амир к тому моменту уже присягнувшего ИГИЛ* «имарата» - Залим Шебзухов был ликвидирован в Санкт-Петербурге и преемников не оставил.

              Теперь о демографии. Это тезис секретаря СНБО наименее удачен, поскольку каждый может сверить цифры. В России на 100 смертей приходится 88 рождений, а на Украине - 53. При этом у России положительная миграционная динамика (больше людей приезжает, чем уезжают), а у Украины отрицательная. Если плохая демографическая ситуация разваливает Россию, то что же она творит с Украиной и не пора ли СНБО вывешивать белый флаг?

              Наконец, «китайская угроза» - с ней все особенно просто. Это один из стандартных «лечебных» мифов украинской пропаганды для населения: даже если русская корова не сдохнет, ее очень скоро съест товарищ Цинь.

              Любой, кто смотрит украинское телевидение, пребывает в уверенности, что Владивосток говорит преимущественно на китайском языке.

              Этот миф (как и историю его популярности на Украине) газета ВЗГЛЯД разбирала подробно, повторяться не будем. Если коротко, китайцы в Россию не иммигрируют - их в стране впятеро меньше, чем, например, корейцев, а все территориальные вопросы с Пекином были урегулированы Москвой исчерпывающим образом. Это не самоуспокоение, это просто факт: Россия как государство для китайцев и КНР представляет определенный интерес, а вот ее земли - ни малейшего интереса.

              Вот, собственно, и вся аналитика от ключевого человека в команде Зеленского и системе национальной безопасности Украины. Объяснить её уровень можно двумя версиями.

              Согласно первой, самой вероятной и уже обозначенной, Данилов рассказывает сладкие сказки украинским националистам, чтобы они имели смысл жизни и тихо сидели, представляя себе скорое наступление прекрасного будущего.

              Согласно второй, Данилов в своей работе действительно оперирует обрывками знаний о 1990-х годах, конспирологией из украинских газет и телепрограммами запрещенного в стране канала Рен-ТВ. Это тоже вполне вероятное объяснения, благо в прошлом, задолго до СНБО Данилов уже делился с украинцами своими теориями заговоров.

              Согласно одному из них, Россия и США, стравливая Януковича и Ющенко, пытались разделить между собой Украину на зоны влияния.

              Кстати, жаль, что брехня. Могло бы получиться неплохо - вряд ли хуже, чем сейчас.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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