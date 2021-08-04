Рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего. Подробности...

Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...
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Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского

    «Когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах», – рассказал Зеленский    4 августа 2021, 16:30
    Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы. Доказывая этот тезис, он вспомнил собственную юность, когда он ел в Крыму рапанов и прыгал со скалы, но в итоге доказал не то, что Крым «украинская земля», а то, что сам он, несмотря на всю «декоммунизацию Украины», остается советским человеком.

    «Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так  на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю... Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля... Это никогда не будет русской территорией».

    Это цитата из интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал русскоязычному пропагандистскому телеканалу, специально созданному для вещания на территории ДНР и ЛНР. Реприза бывшего комика о рапанах была призвана проиллюстрировать его мнение о Крыме как об украинской земле. Но на выходе получилось очередное саморазоблачение  Зеленского нередко подводит скудность его знаний по истории

    Начнем, собственно, с рапан  брюхоногих моллюсков, вдруг ставших символом украинского детства, то есть символом национальным. Их действительно едят (вкус  на любителя), а большие и красивые раковины стали фирменным сувениром Причерноморья, заполонившим серванты и книжные полки советских людей.

    Но естественное место обитания рапан  Юго-Восточная Азия. Для Черного моря это, как говорят биологи, интродуцированный и инвазивный вид, то есть завезенный издалека и угрожающий местной фауне. Эти моллюски появились в наших краях уже после войны, но до передачи Крыма из РСФСР в УССР  в конце 1940-х годов, а транспортом для них послужили советские торпедные катера, на которых предки черноморских рапан отложили икру где-то в Японском море.

    Не имея естественных врагов (на Дальнем Востоке это морские звезды), брюхоногие хищники размножились, отъелись (в Азии они заметно мельче) и стали уничтожать двустворчатых моллюсков Черного моря  гребешков, мидий, устриц, разоряя в том числе обустроенные людьми «фермы».

    Другими словами, украинскому президенту нужно не ностальгировать по жареным рапанам, а запретить рапаны на Украине в рамках декоммунизации  как символ русских оккупантов и советской военной агрессии. По крайней мере, это будет не более безумно, чем рассуждения о скрипящем на зубах песке как о «своей земле».

    Теперь, собственно, о «своей земле». Дело в том, что украинцы для Причерноморья в некотором смысле тоже «инвазивный вид», завезенный русскими военными.

    Раньше там жили греки, скифы, ногайцы, другие тюрки. И только после покорения Причерноморья Россией при Екатерине II на опустошенные войной и покинутые эмигрировавшими в Турцию ногайцами земли стали переселяться запорожские казаки. Первая партия во главе с атаманом Головатым лично испросила у императрицы разрешения на это, пообещав стать надежным щитом, прикрывающим новые берега империи.

    Параллельно Петербург стал переселять к морю государственных крестьян из малороссийских губерний, испытывавших дефицит пахотных земель – Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской.

    В первой половине XIX века насчитывают три крупных «исхода». Переселенцам предоставлялись временные льготы по отбыванию государственных повинностей, а все расходы на их переезд и обустройство брала на себя российская казна.

    Со временем малороссийские крестьяне перестали воспринимать себя пришлым элементом, считая, что переселяются с Украины на Украину же. «Приезжай на нашу Черноморскую Украину», – призывал Тараса Шевченко казачий атаман Яков Кухаренко.

    Подобная государственная миграция была организована и из мест, населенных великороссами. Так Северное Причерноморье превратилось в «плавильный котел», где стал доминировать русский, как язык не только части переселенцев, но также науки, культуры и юриспруденции. На него перешли и многие представители других народов, населяющих эти края.

    В Крыму вплоть до начала XX века доминировали тюрки и статистически значимая часть его населения вообще никогда не использовала украинский язык, но в целом написанное актуально для всего региона. И хотя современные украинцы кажется считают, что их предки лично выкопали Черное море для добычи там рапанов, в реальности они обосновались там ненамного раньше, чем эти моллюски, и вследствие именно российской государственной политики.  

    А воспоминания президента Украины о «песке на зубах» и прыжках со скалы в Жуковке  часть даже не русского и тем более не украинского, а советского генезиса. Они идентичны воспоминаниям белорусов, татар, армян, казахов, узбеков и других народов СССР, которые тоже отправляли детей в «Артек» и отдыхали в Крыму, где общались на русском языке  том самом, на котором современная Украина запретила получать образование.

    В случае Зеленского, пытающегося играть роль именно национального украинского лидера, это настоящее саморазоблачение. Истоки того, что ему кажется «родным, своим, украинским»  русские и советские. Русские и советские люди по доброте душевной пустили Зеленского и подобных ему украинцев посмотреть на море и пожарить рапанов, а те посчитали всё это своей исконной и неотъемлемой собственностью.

    Показательная тоска по «украинской земле» вдоль крымских берегов  процесс того же рода, что и принудительное записывание в украинцы выдающихся исторических личностей вроде Сергея Королева или Игоря Сикорского, которые всю жизнь говорили по-русски и считали себя русскими людьми. Это воровство, призванное компенсировать хронические неудачи украинцев не как народа, но как государствообразующего народа Украины, искусственно сшитой из отнятых у других государств и этносов земель.

    Другое дело, что все эти лирические мемуары не больше, чем имитация деятельности украинских властей по «возвращению Крыма». Они будут еще много говорить, фантазировать, обещать, рассказывать псевдоисторические сказки и гладить националистический электорат «по шерстке», но ничего практического на этом пути они сделать не в состоянии  хоть песок зубами грызи.

    Пусть грызут, раз так нравится. У президента Зеленского в этом, как выяснилось, большой личный опыт.

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