Ницой пожаловалась на нервный срыв из-за «антиукраинской гниды» в такси

Украинская писательница Лариса Ницой, которая является радикальным борцом за украинский язык, рассказала о скандале, который устроила в такси, когда водитель отказался с ней разговаривать на государственном языке. Его она назвала «антиукраинской гнидой» и «насильником».

«Уклон» (служба такси – прим. ВЗГЛЯД) присылает вместо таксистов – насильников», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, во время поездки водитель «упорно разговаривал с ней на русском», хотя она говорила по-украински.

«Не пробовали с клиентами на украинском разговаривать? – И не собираюсь», – процитировала она диалог с водителем.

По ее словам, от такого ответа у нее «онемели руки и ноги». Водитель же продолжил объяснять ей, почему разговаривает на русском языке.

«Зачем мне это? Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете? Какая разница, на каком языке» – выдает водитель одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды», – написала Ницой.

После этого она позвонила в «Уклон». В разговоре ей объяснили, что не могут требовать от таксистов разговаривать на украинском языке.

«Ваш таксист довел меня до нервного срыва. Во время такого конфликта кого-то в следующий раз прибьют, а вы не понимаете. Вы вообще в курсе, что на Украине действует закон о языке, согласно которому языком обслуживания клиентов должен быть государственный язык, пока клиент не попросит другой язык?» – написала она свою аргументацию.

Ницой сравнила ситуацию с тем, как если бы на вызов к ней приехал насильник («собственно, такой и приехал», замечает писательница), или вор, или убийца, а сервис такси ответил, что они «здесь ни при чем».

Ранее Ницой заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.