Как Украина начала войну

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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Запад меняет свое представление об украинском конфликте

Запад задумывается о том, как завершать украинский конфликт REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Является ли происходящее на Украине вызовом для существования всего западного мира или же это локальный конфликт, жизненно важный прежде всего для России? От ответа на этот вопрос зависит вся система поддержки киевского режима со стороны его западных спонсоров, а значит, во многом и сам исход этого противостояния. Это понимание меняется на Западе прямо сейчас. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022? Подробности...

Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...

Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
Обсуждение: 2084 комментария
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Евдокия Шереметьева

    Как Украина начала войну

    Евдокия Шереметьева
    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
    		20 февраля 2023, 12:10

    Социальные сети принесли посты годовалой давности, которые совершенно забылись за последующими событиями. Год назад Украина начала наступление на Луганскую и Донецкую народные республики. Почти по всем приграничным зонам начались ожесточенные обстрелы, как в 2014 году.

    Мой пост от 17 февраля 2022 так и назывался «Гасят из крупного»:

    «Сообщения из разных мест – и ЛНР, и ДНР. Наши бабушки из Калиново, Михайловки, Золотого – по окраинам Первомайска, кто живет по линии фронта, в ужасе. Говорят, бУхает очень громко – так же, как в 2014 году. Читаю в ленте – так же и в других местах.

    Гасят, или как там говорят, «лупят», из крупного калибра...

    Дом на Сокологоровке, что на линии обстрела, под Первомайском, ЛНР. Там живет наша подопечная одинокая бабушка – Валентина Матвеевна, которой мы помогаем. У нее ревматоидный артрит, ходит только с ходунками. В её дом уже «прилетало». Рядом нет никаких бомбоубежищ и подвалов, но, если бы и были, она не успеет дотуда дойти – как и десятки других, которые еле ходят и просто не имеют физических сил дойти и спуститься в подвалы. Они просто ждут.

    Фото: Александр Река/ТАСС

    Вы не представляете, что сейчас испытывает она и остальные, кто вот так живет по линии фронта.

    И все знают, откуда и кто стреляет. Только вот это не донести никому».

    «Наши бабушки» – подопечные старики, которым мы помогаем на протяжении многих лет. Эта помощь помогает им выжить в приграничных, так называемых «серых», зонах ЛНР, куда прилетало все эти годы. В «рукопожатном» обществе неловко говорить про восемь лет обстрелов – ну что там, подумаешь «пара прилетов и пара десятков погибших» – так, кажется, пишут? На самом деле, мало кто даже из патриотично настроенных людей представляет, что пришлось пережить таким людям, как Валентина Матвеевна, кто не смог выехать в 2014 году и остался жить дома.

    Так вот, ровно год назад «началось». В тот же день мы с друзьями начали судорожно заниматься эвакуацией немобильных бабушек из их домов на прифронтовых территориях. На другой день ситуация ужесточилась, и уже власти ЛДНР объявили централизованную эвакуацию из обеих республик. Но на эвакуацию люди должны были приходить сами, а вот такие бабушки, которые с трудом передвигаются даже по дому – физически неспособны дойти до автобусов. Да и не захотели некоторые уходить. Многим некуда и не к кому. Возраст, болячки, нежелание переезжать в дом престарелых или интернат. Сами они, оказавшись беженцами, не смогли б наладить быт на новом месте. Это и молодым непросто. Многие боялись не пережить переезд.

    Плохо помню эти дни – мы не спали вообще. Координировали, искали машины, людей.

    До начала СВО еще восемь дней. Но это, видимо, так маленькая и мирная Украина пыталась договориться о перемирии. А такие, как я, злобные кровожадные русские, ради забавы выдергивали неходячих стариков из своих кроватей и вывозя подальше от ада, который начался там.

    Но этого уже не помнит никто.

    Чуть меньше месяца назад, 25 января, Валентина Матвеевна ушла из жизни. Как и много других пожилых стариков, кто не выдержал. Да, к некоторым прилетело в огород или в дом и осколками посекло насмерть. Но больше стариков ушло постепенно – сгорев от стресса и не выдержав происходящего. Их не посчитает ни одна статистика, как пострадавших от войны.

    Если и вести отсчет с самого начала, то начинать надо не с объявления СВО. Начинать надо с момента начала войны Украиной.

     
     
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