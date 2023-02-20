Как Украина начала войну

Социальные сети принесли посты годовалой давности, которые совершенно забылись за последующими событиями. Год назад Украина начала наступление на Луганскую и Донецкую народные республики. Почти по всем приграничным зонам начались ожесточенные обстрелы, как в 2014 году.

Мой пост от 17 февраля 2022 так и назывался «Гасят из крупного»:

«Сообщения из разных мест – и ЛНР, и ДНР. Наши бабушки из Калиново, Михайловки, Золотого – по окраинам Первомайска, кто живет по линии фронта, в ужасе. Говорят, бУхает очень громко – так же, как в 2014 году. Читаю в ленте – так же и в других местах.

Гасят, или как там говорят, «лупят», из крупного калибра...

Дом на Сокологоровке, что на линии обстрела, под Первомайском, ЛНР. Там живет наша подопечная одинокая бабушка – Валентина Матвеевна, которой мы помогаем. У нее ревматоидный артрит, ходит только с ходунками. В её дом уже «прилетало». Рядом нет никаких бомбоубежищ и подвалов, но, если бы и были, она не успеет дотуда дойти – как и десятки других, которые еле ходят и просто не имеют физических сил дойти и спуститься в подвалы. Они просто ждут.

Вы не представляете, что сейчас испытывает она и остальные, кто вот так живет по линии фронта.

И все знают, откуда и кто стреляет. Только вот это не донести никому».

«Наши бабушки» – подопечные старики, которым мы помогаем на протяжении многих лет. Эта помощь помогает им выжить в приграничных, так называемых «серых», зонах ЛНР, куда прилетало все эти годы. В «рукопожатном» обществе неловко говорить про восемь лет обстрелов – ну что там, подумаешь «пара прилетов и пара десятков погибших» – так, кажется, пишут? На самом деле, мало кто даже из патриотично настроенных людей представляет, что пришлось пережить таким людям, как Валентина Матвеевна, кто не смог выехать в 2014 году и остался жить дома.

Так вот, ровно год назад «началось». В тот же день мы с друзьями начали судорожно заниматься эвакуацией немобильных бабушек из их домов на прифронтовых территориях. На другой день ситуация ужесточилась, и уже власти ЛДНР объявили централизованную эвакуацию из обеих республик. Но на эвакуацию люди должны были приходить сами, а вот такие бабушки, которые с трудом передвигаются даже по дому – физически неспособны дойти до автобусов. Да и не захотели некоторые уходить. Многим некуда и не к кому. Возраст, болячки, нежелание переезжать в дом престарелых или интернат. Сами они, оказавшись беженцами, не смогли б наладить быт на новом месте. Это и молодым непросто. Многие боялись не пережить переезд.

Плохо помню эти дни – мы не спали вообще. Координировали, искали машины, людей.

До начала СВО еще восемь дней. Но это, видимо, так маленькая и мирная Украина пыталась договориться о перемирии. А такие, как я, злобные кровожадные русские, ради забавы выдергивали неходячих стариков из своих кроватей и вывозя подальше от ада, который начался там.

Но этого уже не помнит никто.

Чуть меньше месяца назад, 25 января, Валентина Матвеевна ушла из жизни. Как и много других пожилых стариков, кто не выдержал. Да, к некоторым прилетело в огород или в дом и осколками посекло насмерть. Но больше стариков ушло постепенно – сгорев от стресса и не выдержав происходящего. Их не посчитает ни одна статистика, как пострадавших от войны.

Если и вести отсчет с самого начала, то начинать надо не с объявления СВО. Начинать надо с момента начала войны Украиной.