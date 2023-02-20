Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев REUTERS/Gleb Garanich
Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
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Байден в Киеве: главное

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    Байден обнимается с Зеленским на фоне фотографий погибших на Евромайдане
    		   20 февраля 2023, 21:00
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Появляется все больше подробностей о приезде Джо Байдена в Киев. Сам визит, как выяснилось, был заранее согласован с Москвой в рамках «деконфликтинга». При этом организация поездки была настолько засекреченной, что журналистам пришлось сдать телефоны. Кроме того, Байден озвучил в Киеве несколько вещей, которые вызвали удивление в экспертной среде. Среди них – фантастическое количество танков, обещанных ВСУ.

    Неожиданный приезд Джо Байдена в Киев активно обсуждается в западных СМИ. Как сообщает издание Politico, изначальной целью лидера Штатов был визит в Польшу, где планировалась встреча с Анджеем Дудой. Более того, сотрудники Белого дома якобы отговаривали Байдена от выезда в Киев, но он настоял на своем, пишет Time.

    Примечательно, что въезд Байдена на территорию Украины согласовывался с Москвой. Как сообщает издание Associated Press, представители США и России обсуждали обеспечение «деконфликтности», «чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав».

    Позже эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации», – уточнил он.

    Также визит Байдена в Киев подсветил порядок работы Белого дома с журналистами. Вопреки всем заявлениям о свободе слова и информации, администрация Байдена потребовала от журналистов сдать телефоны и сохранять секретность, сообщает New York Times. Кроме того, из-за Байдена силовики перекрыли большую часть центра Киева.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что тур Байдена начался с Михайловского собора. И это неслучайно. Во времена польского владычества над Киевом собор был отдан униатам. Позже, когда древняя столица вернулась под контроль русских, собор был реконструирован в стиле барокко и стал одной из визитных карточек Киева. В советский период Михайловский Златоверхий был снесен. Его фрески и другие драгоценности, составлявшие наследие собора, «разъехались» по музеям Киева, Москвы и Петербурга.

    Со временем собор восстановили, но передали раскольникам из «Киевского патриархата». Сейчас территория собора вместе с центральным комплексом зданий находится под контролем Православной церкви Украины – раскольничьей организации, созданной усилиями США и Константинопольского патриархата. 

    Также Байден посетил мемориал вблизи Майдана и Мариинский дворец – это еще одна визитная карточка Киева. Дворец построен при императрице Елизавете Петровне в 1744 году. Автором проекта выступил легендарный архитектор Бартоломео Растрелли. Позже Мариинский дворец считался резиденцией для посещающих Киев членов императорской семьи до 1917 года.

    По итогам прогулок и переговоров Байден пообещал Украине не только «тяжелые дни, недели и годы», но и примерно 700 танков, тысячу бронемашин и тысячу артиллерийских систем, более 50 РСЗО, два миллиона снарядов и 500 миллионов долларов.

    «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

    «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

    Несколько иначе на ситуацию смотрит политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, «Байден попытался снизить градус обеспокоенности европейцев и американцев нарастающей эскалацией украинского конфликта и риском третьей мировой войны». «Если бы он пытался приободрить украинцев, он бы сказал фразу «победа близка». Но прозвучало обратное», – отмечает Дробницкий. 

    «Кроме того, слова о тяжелых днях, неделях и годах прозвучали не только в адрес украинцев, но и в адрес союзников США.

    «Воевать предстоит долго, демократия стоит дорого», как бы говорит Байден. Это также сигнал о том, что президент США якобы держит руку на пульсе, все контролирует, а Украина остается в центре внимания западного мира», – пояснил эксперт. 

    «Что же касается сигналов Кремлю, то их здесь не было. Возможно, они прозвучат во вторник, когда Байден выступит с речью в Польше. Однако я не ожидаю там чего-либо сверхъестественного и интересного, потому что тезисы для его речи готовит не Джейк Салливан, а Энтони Блинкен и Виктория Нуланд», – подытожил Дробницкий. 

    Вместе с тем отдельного внимания заслуживает обещание Байдена передать Украине 700 танков. «Это громкое заявление, но даже западные аналитики не поняли, с чего вдруг президент США озвучил такую цифру. В последние недели лидеры стран НАТО называют разные цифры и разные сроки поставок танков, сколько их в итоге прибудет на Украину – загадка. Видимо, Байден это сказал в рамках старта своей предвыборной кампании и ради красного словца», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Названные Байденом цифры военной помощи огромны, отмечает военный эксперт Александр Шурыгин. Однако даже США не способны осуществить столь масштабные поставки в короткие сроки, потому что совершенно непонятно, где Штаты собираются взять, например, 700 танков, даже с учетом тех, которые находятся в Европе.

    Например, расконсервация какой-то части машин из 3700 американских Abrams и доведение их до боевой готовности займет длительный период времени. Поэтому речь, вероятно, идет о создании графика поставок: определенное число машин будет поступать в ВСУ на протяжении минимум года. Работа с остальной техникой будет вестись по тому же плану.

    Шурыгин предполагает, что одна из целей визита Байдена заключается во внушении украинцам уверенности в собственных силах. Цифры, которые озвучил президент США, фактически являются лишь «расшифровкой» обещанного прошлой осенью ленд-лиза.

    Но есть и другая версия. Возможно, Байден в очередной раз оговорился и назвал тот объем техники и боеприпасов, которые Запад уже поставил и поставляет в настоящее время. То есть речь идет о суммарных цифрах за год. Поэтому здесь стоит дождаться подробных комментариев от американской стороны.
     
     
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