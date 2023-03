Пентагон попал в ловушку собственных преступлений Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

Текст: Алёна Задорожная,

Николай Гуляев,

Евгений Поздняков

США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем инциденте между российским истребителем Су-27 и американским дроном MQ-9 в Черном море. Как отмечает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопаности Белого дома Джон Кирби, самолеты РФ и ранее перехватывали воздушные суда, однако случай 14 марта привлек внимание «небезопасными» методами действий Москвы. Для разъяснения ситуации в Госдепартамент был вызван российский посол в США Анатолий Антонов. После проведенных консультаций он сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». По словам дипломата, его контакты с американской стороной в ходе обсуждения данного инцидента можно считать «конструктивными». При этом представитель РФ подчеркнул, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он также указал на то, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки». Инцидент вызвал острую реакцию в западных СМИ. В частности, издание The Washington Post указывает на сложность для США и НАТО придерживаться занятой линии «прямого неучастия в конфликте» на Украине. Подчеркивается, что обеспокоенность Москвы напрямую свидетельствует о том, как быстро сложившаяся ситуация может перерасти в эскалацию между державами. Произошедшее – первый «физический контакт» США и РФ после начала СВО, добавляет газета The New York Times. Издание отмечает, что инцидент «ошеломил» американских военных, наблюдавших за ситуацией в режиме реального времени. «Отношения Кремля и Белого дома достигли апогея напряженности», – приходят к выводу журналисты. Издание The Guardian прагматично пишет, что падение беспилотника обошлось Штатам примерно в 32 млн долларов. Подчеркивается, что событие вызывает особые переживания в Штатах, ведь речь идет о столкновении двух ядерных держав вблизи зоны боевых действий. Во вторник, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на вопрос, нес ли аппарат оружие, ответил, что «не хотел бы вдаваться в специфику» данного устройства. Он также подчеркнул, что Штаты располагают видео инцидента, и в настоящий момент ведут работы над рассекречиванием этих кадров. Версии американских и российских военных относительно произошедшего, конечно же, отличаются. В официальном заявлении европейского командования Вооруженных сил США говорится, что «один из российских Су-27 ударил по винту MQ-9, вынудив ВС США уронить MQ-9 в международные воды». Однако Минобороны РФ заявляют, что «российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования». Что касается судьбы американского беспилотника, то он, по сообщению МО РФ, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Упал сам по себе, без какого-либо вмешательства. Стоит заметить, что слова российских военных выглядят убедительнее хотя бы потому, что любое столкновение в воздухе несет риск всем его участникам. Да, такие случаи порой происходят, но почти всегда – случайно, потому что последствия абсолютно непредсказуемы. Невозможно представить, чтобы командование ВКС России отдало приказ летчику намеренно таранить американский БЛА. Это был бы приказ рисковать жизнью солдата и уж точно – машиной, без реальных на то причин. Однако досконально известно то, как чаще всего ведут себя российские истребители при перехвате целей вблизи государственной границы РФ. Этим навыкам десятки лет, с советского времени. Во-первых, стоит верить в заявления американцев о том, что Су-27 обрызгал американский беспилотник топливом. Это давняя традиция российских (и советских) истребителей – кратковременно включать аварийный слив керосина перед целью. Например, так регулярно поступали морские летчики и на Балтике, и в Баренцевом море, перехватывая западные самолеты-разведчики «Орион». Во-вторых, истребитель Су-27 гораздо более юркий и быстрый, чем и «Орионы», и БЛА. Российские военные во время перехвата зачастую делают вокруг цели резкие маневры. Двигатель истребителя порождает так называемую «спутную струю», попадание в которую приводит в сильнейшую болтанку даже тяжелый бомбардировщик. Скорее всего, истребитель РФ действительно сбил американский БЛА, не прикасаясь к нему – спутной струей. MQ-9 точно не рассчитан на подобные приключения. Ну и, конечно же, отдельно стоит упомянуть еще один важнейший факт: сразу появились утечки о том, что Россия производит специальную операцию по подъему с поверхности и дна моря обломков американского беспилотника. То, что эти действия были организованы столь быстро и некоторые фрагменты MQ-9 сразу же были обнаружены, заставляет предполагать наличие четкого планирования. Примечательно, что американские беспилотники летают у берегов Крыма регулярно. Известен их маршрут, время полета, график. Российские военные могли рассчитать, когда и где появится MQ-9 – и заранее отправиться к месту его предполагаемого падения корабли. Что это было – реализация искусного плана или случайный инцидент, который действительно мог произойти? Если это план, то уже в ближайшее время мы услышим о еще одном подобном случае, о «столкновении с водной поверхностью» очередного американского беспилотника у крымского побережья. Это будет означать принципиальное изменение российской политики по отношению к самолетам-разведчикам стран НАТО, работающим у границ РФ на постоянной основе. Разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. Особенно часто применяется беспилотные самолеты-разведчики, взлетающие с авиабаз в Румынии, Италии и Германии. Эти машины способны долгое время находиться в воздухе, распознавать воздушные, наземные и надводные цели и в режиме реального времени передавать все эти данные натовскому командованию. Немаловажно, что в НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом. Таким образом, беспилотник MQ-9 являлся частью масштабной программы воздушной разведки НАТО, работающей в интересах ВСУ и прямо влияющей на ход боевых действий в рамках спецоперации. Так, в мае прошлого года стало известно, что именно США передали Украине разведданные о крейсере «Москва», что сделало возможным нанесение удара по флагману флота РФ. Однако деятельность западных летательных аппаратов вокруг границ РФ давно превратилась в отчетливый тренд. В частности, в январе над акваторией Балтийского моря был перехвачен самолет P-3 Orion, принадлежавший Германии. С другой стороны, поскольку все эти самолеты и беспилотники не заходят в воздушное пространство ни Украины, ни тем более России, против них невозможно применить военную силу без риска начала прямого вооруженного столкновения с США. В экспертном сообществе отмечают – если США намерены и дальше настаивать, что MQ-9 упал в результате контакта с российским самолетом, им придется предоставить неопровержимые доказательства. «Пока мы не располагаем деталями случившегося. Вашингтон обещал опубликовать видео инцидента, но данные объективного контроля до сих пор не представлены. На данный момент мы располагаем заявлением Минобороны, США и записью переговоров наших летчиков», – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Примечательно, что версии сторон серьезно расходятся. Москва утверждает, что никакого контакта самолета с дроном не было, а Вашингтон настаивает на обратном. И в данном случае США придется предоставить видеозапись инцидента или данные телеметрии с упавшего MQ-9, чтобы доказать обоснованность своих обвинений», – рассуждает собеседник. «Пока же западная пресса предлагает нам только реконструкции, которые ничего конкретного не подтверждают. Более того, представленные модели произошедшего пока выглядят противоречивыми и фактически представляют разнообразие версий», – обращает внимание эксперт. «Также есть информация о том, что Россия сейчас вылавливает обломки упавшего американского беспилотника. И если это так, то для нас там больший интерес представляет даже не сам планер, а именно его начинка. Электроника и приборы наблюдения периодически модернизируются. И Москва могла бы их изучить», – полагает он. «Как показывает пример Ирана, сбивание американских дронов при удачном стечении обстоятельств дает возможность детально изучить начинку аппаратов. Вместе с тем не исключаю, что США начнут заминать инцидент. Фактически они лишь словесно осудят действия Москвы. При этом их БПЛА и дальше продолжат периодически летать в акватории Черного моря», – уверен Рожин. «MQ-9 – крупный летательный аппарат. И он движется на значительно меньшей скорости, чем Су-27. Кроме того, он относительно легкий. Так что нашей машине достаточно пролететь рядом, чтобы БПЛА попал в «спутную струю», опрокинулся и упал», – добавляет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. «В целом, произошедшее стоит расценивать как предупреждение России Соединенным Штатам. Формально наши самолеты не сделали ничего такого, что можно было бы расценивать как нападение на американский беспилотник», – объясняет эксперт. «Однако я считаю, что американцы все же продолжат свои разведывательные полеты. Россия же оставит за собой право реагировать на подобные нарушения воздушного пространства страны», – полагает собеседник. «Примечательно, что дрон летел без транспондера, а значит, не определялся наземными службами. Вероятно, они хотели «проскочить» незамеченными. На перехват неопознанных летательных объектов во всех странах и на всех континентах в воздух поднимаются истребители. «Конечно, Вашингтон заявляет, что наши действия – это непрофессиональное пилотирование. Но на деле наши летчики проверили ювелирную работу. Ведь мы пролетели вблизи аппарата, не задели его, не применяли оружие и прочее. Тем не менее, устройство фактически было уничтожено», – заключил Гусаров. Американская разведывательная машина долгое время безнаказанно работала против России. Инцидент, произошедший 14 марта — первый пример успешного противодействия РФ воздушной разведке НАТО. И может быть, не последний. На это указывает и заявление российского посла в США Анатолия Антонова. «Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», – говорится в комментарии Антонова в Telegram.