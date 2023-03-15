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Антонов дал оценку разговору в Госдепе об инциденте с БПЛА
Посол Антонов: Разговор в Госдепе об инциденте с американским БПЛА над Черным морем был конструктивным
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, на которой обсуждался инцидент над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9.
Антонов в комментарии телеканалу CNN сказал, что в ходе встречи услышал заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и выразил надежду, что она, в свою очередь, поняла его, передает ТАСС.
Дипломат, слова которого приводит телеканал, подчеркнул, что инцидент имел место в зоне проведения СВО. «Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство)», – заявил посол.
Ранее Антонов заявил, что США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей. Он подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
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Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России
Посол в США Антонов посетил Госдеп и заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать у границ России
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Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.
Российский дипломат прибыл в Госдеп около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Его вызов анонсировало само американское ведомство, также объявив о посещении МИД России послом США Линн Трейси, передает РИА «Новости».
После консультаций в Госдепе Антонов сообщил, что США выразили обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». Он заявил, что в последнее время его взаимодействие с американским ведомством «связано только с протестами» и «негативными сигналами» в адрес Москвы. При этом, подчеркнул посол, Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США, а не в конфронтации, передает ТАСС.
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными», Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Как заявил Антонов, MQ-9 находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами, так что его присутствие там – «настоящая провокация» с целью обвинить Москву «в каком-либо непрофессионализме». Он отметил, что российские истребители не применяли оружие.
Антонов сказал, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он заявил: «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?». Антонов указал, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было, а БПЛА перешел в неуправляемый полет из-за собственного резкого маневрирования.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
Пентагон заявил, что Россия не получила обломки американского БПЛА
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Россия не поднимала из воды обломки перехваченного над Черным морем БПЛА
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Россия не поднимала из воды обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер заявил, что, по его сведениям, «на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат». Он заявил, что «Россия не получила беспилотник». Оценивая вероятность того, что Россия захочет поднять обломки, Райдер сказал: «Я не буду вдаваться в это». Он утверждает, что БПЛА был в «международном воздушном пространстве».
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что не располагает информацией и о планах США относительно обломков, он предложил узнать у ВМС, «какими средствами они располагают в этом регионе», передает ТАСС.
Также он отказался отвечать, нес ли MQ-9 оружие, заявив, что не будет «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата».
Однако Райдер подтвердил, что беспилотник «занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой». Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что военное ведомство США не обсуждало инцидент «непосредственно с российскими властями», хотя Госдеп и выразил беспокойство «непосредственно российскому правительству».
Напомним, США утверждают, что MQ-9 упал в Черное море после инцидента с российским Су-27, в ходе которого российский самолет якобы задел винт дрона. Российская сторона заявила, что БПЛА, который летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Российские истребители с ним в контакт не вступали.
Инцидент с беспилотником США над Черным морем попал на видео
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны России сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
Посол Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России
Посол в США Антонов заявил о сборе американскими БПЛА развединформации для украинских ударов по России
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США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Антонов сообщил, что в ходе визита в Госдеп «категорически отверг все инсинуации» Вашингтона. По словам Антонова, он указал американской стороне, что MQ-9 «уверенно и провокационно» двигался в направлении российской территории, при этом транспондеры не работали. MQ-9 вторгся в «район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО».
Как подчеркнул дипломат, слова которого посольство приводит в Telegram, российские истребители, поднятые в воздух из-за приближения американского беспилотника, не использовали бортовое вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Антонов выразил обеспокоенность «недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от наших границ». Он подчеркнул, что Москве ясно, для чего используют БПЛА, которые, как заявляет сам Белый дом, «на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты» – они собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Посол подчеркнул, что в случае появления российского ударного БПЛА недалеко от Нью-Йорка ответные «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий «прорыва воздушного или морского пространства» США.
Антонов заявил, что Россия считает откровенно враждебными любые шаги с применением американских вооружений и техники. Он указал, что США передали Киеву военную помощь на 33 млрд долларов, и подчеркнул, что Вашингтон провоцирует эскалацию, угрожающую «прямым вооруженным конфликтом». При этом Россия считает необходимым держать каналы коммуникации открытыми и не стремится к конфликту.
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было. Антонов был вызван в Госдеп в связи с этим инцидентом.
Агентство Moodys понизило до негативного прогноз банковской системы США
Агентство Moodys понизило до негативного прогноз по банковской системе США
Рейтинговое агентство Moodys понизило до негативного прогноз по банковской системе США после банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщает телеканала CNBC.
Из сообщения следует, что прогноз по банковской системе США изменен на негативный из-за быстрого ухудшения в операционной среде на фоне банкротства банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.
Напомним, банк Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank.
После этого президент США Джо Байден заявил, что угроз банковской системе США нет после инцидентов с банками.
Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки
Захарова сочла заявления Запада по зерновой сделке лицемерием и откровенным враньем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления США и ЕС о том, что на российский сельхозэкспорт якобы не распространяются западные санкции и что зерновая сделка не подразумевает продвижения российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.
Захарова обвинила представителей ЕС и США в «лицемерии, непрофессионализме, полном искажении реальных фактов». По ее словам, позиция Москвы оказалась для них «холодным душем», на Западе ожидали, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», когда российский сельхозэкспорт заблокирован, а вывоз зерна из Украины растет, сообщается на сайте МИДа.
В МИДе посоветовали представителям западных стран перечитать текст договоренностей, которые предполагают «пакетный» взаимоувязанный характер «черноморской инициативы» и Меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Как подчеркнула Захарова, утверждения миссии ЕС «об отсутствии взаимосвязи двух соглашений» звучат «нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата».
Она также опровергла утверждения США о том, что российский сельхозэкспорт якобы не находится под санкциями.
«Как не было, так и нет прогресса по переподключению «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений», – говорится в сообщении.
Без подобных шагов, все заверения Запада в «приверженности глобальной продовольственной безопасности» являются «намеренным лукавством и откровенным враньем», заявила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Москва пошла на сокращение нового срока зерновой сделки до 60 дней.
Американский ветеран не поверил в версию США об инциденте с беспилотником
Ветеран ВС США Дрейвен счел американскую версию инцидента с падением MQ-9 в Черное море «безумной»
Американская версия инцидента, в результате которого беспилотник MQ-9 упал в Черное море, звучит «безумно» и «легко опровергается», заявил ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
Дрейвена удивила версия США о том, что «российский самолет столкнулся с беспилотником». Он отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что, будь у России такие намерения, беспилотник «просто сбили бы», не рискуя жизнью пилота и самолетом. По словам Дрейвена, американская «риторика безумна» и «легко опровергается». Как заявил Дрейвен, «очевидно», что «беспилотник нацелился на российский самолет».
Напомним, европейское командование вооруженных сил США заявило, что «небезопасные» маневры российского Су-27 привели к тому, что самолет задел MQ-9 и тот упал в Черное море. Минобороны России сообщило, что БПЛА упал после собственного резкого маневрирования.
Байдену сообщили об инциденте с американским БПЛА над Черным морем
Президента США Джо Байдена поставили в известность о перехвате российским истребителем американского беспилотника над Черным морем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопаности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, российские истребители и ранее перехватывали воздушные суда над Черным морем. Именно этот случая привлек внимание из-за «небезопасного и непрофессионального» способа, добавил представитель Белого дома, передает ТАСС.
Отмечается, что Вашингтон планирует выразить Москве по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу произошедшего над Черным морем инцидента.
Также Кирби посоветовал обращаться во внешнеполитическое ведомство США за подробностями по этому вопросу.
Ранее сообщалось о столкновении российского Су-27 над Черным морем с американским беспилотником MQ-9.
Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине
Херш не исключил участия США в боевых действиях на Украине в случае близкого поражения Киева
США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – заявил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».
Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – заявил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».
Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.
Лавров объяснил, почему Запад захотел навязать России войну
Лавров: Запад счел Россию препятствием на пути к доминированию в мире, а потому навязывает ей войну
Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на учредительном конгрессе Международного движения русофилов, заявил, что «те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям», решили, что Россия стоит на пути их доминирования в мире, однако это совсем не так. Россия, по его словам, не пытается кого-либо сдерживать от реализации законных интересов. Однако русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций присуще чувство справедливости, и они не могут не сказать свое веское слово, когда кто-то намеревается подчинить себе весь мир, сказал Лавров, добавив, что уже Азия превратилась в территорию, где Запад хочет командовать, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что ценность русофильства заключается в том, что Россия «не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев и против кого бы то ни было».
По словам Лаврова, сегодня как никогда становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете, а также необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях. Россия наблюдает не просто неонацизм, а прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран, история разрушается на глазах, приводит его слова ТАСС.
Ранее Лавров заявлял, что Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть.
Американский ветеран придумал специальную награду для украинских военных
Ветеран ВС США Дрейвен: Раненых украинских военных следует награждать медалью НАТО и портретом Зеленского
Каждого раненого украинского военнослужащего в качестве напоминания о целях конфликта на Украине следует награждать медалью НАТО с американским флагом и портретом Владимира Зеленского, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что Зеленский на этом портрете должен держать мешки с деньгами, передает РИА «Новости».
По словам американского ветерана, это необходимо, чтобы напомнить украинцам, за что они сражаются.
Также Дрейвен заявил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинцы перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».
Ранее Дрейвен заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада.
В Пентагоне сообщили об отсутствии оружия на упавшем в Черное море MQ-9
New York Times сообщила об отсутствии оружия на упавшем в Черное море американском беспилотнике MQ-9
Американский беспилотник MQ-9, который упал в Черное море, не был оснащен оружием, заявил чиновник Пентагона высокого ранга.
Сообщается, что беспилотники MQ-9 «могут нести ракеты Hellfire», но на упавшем БПЛА их не было. Беспилотник, по словам чиновника, находился в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от Крыма, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
В Пентагоне заявили, что утром БПЛА взлетел с территории Румынии. Уточняется, что разведывательные миссии такого рода проводятся в течение девяти-десяти часов.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с БПЛА, заявил, что тот находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами. Он назвал полет MQ-9 провокацией и подчеркнул, что российские истребители не использовали оружие против БПЛА.
В Кремле вспомнили о контактах между Россией и США во времена Трампа
Песков: Контакты России и США во времена Трампа были более насыщенными, хотя и не беспроблемными
Сейчас между Россией и США нет контактов на высшем уровне, остаются только технические каналы для общения, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что отношения России и США как таковые находятся в своей низшей точке. Он напомнил, что во времена 45-го президента США Дональда Трампа, предшественника нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, «общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное», передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США сам будет определять размеры помощи Киеву.