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США заявили о столкновении российского Су-27 над Черным морем с беспилотником MQ-9
ВС США: Российский истребитель Су-27 в Черном море задел винт дрона MQ-9
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Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а столкновение привело к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга
FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга
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Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24.
Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, сообщает «Российская газета».
По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Морон.
Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной с борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress.
Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.
Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.
Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.
Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.
«Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США
Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Захарова разъяснила, как США справятся с банкротством крупных банков
Спикер МИД Захарова рассказала, как США справятся с банкротством крупных банков
Американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы, предположила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что действующий президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, в ближайшее время выступит с разъяснением, как Штаты решили поддерживать устойчивость банковской системы.
При этом Захарова отметила, что это может разъяснить каждый ребенок, так как США просто «напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, вызвав еще больше проблем в мире».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
В МИД назвали доллар бумажкой на доверии
МИД: Доллар является не более чем бумажкой на доверии
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Недальновидные действия США и их партнеров ускорили процесс демонополизации доллара как основного средства международных расчетов и инвестиций, доллар является не более чем «бумажкой на доверии», заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
Дипломат в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ заявил, что кризис западной модели глобализации обусловлен в том числе тем, что политические соображения у США и их ближайших союзников в очередной раз взяли верх над экономическими. По его словам, чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали безостановочно применять санкции, манипулирование валютным и фондовым рынками и вмешиваться во внутренние дела других государств, передает ТАСС.
Дробинин считает, что из-за таких недальновидных действий оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций.
«Давайте скажем прямо: доллар – это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 трлн долларов», – сделал вывод дипломат.
Он обратил внимание на экономические проблемы, усугубленные антироссийскими санкциями: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71% до 59%.
По словам дипломата, характерно, что сложившаяся по вине США и их союзников ситуация создала серьезные стимулы для «усиления сотрудничества между странами, подвергающимися внешнему давлению».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank.
МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы.
Корабль Crew Dragon с Кикиной приводнился у побережья штата Флорида
НАСА: Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту приводнился у побережья США
Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, включая россиянку Анну Кикину, приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида, свидетельствуют видеокадры трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon осуществил посадку на воду в 21.02 по времени Восточного побережья США (05.02 мск 12 марта). На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев, передает ТАСС.
Накануне космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС.
В США раскрыли причину отправки оружия НАТО на Украину
The American Thinker: Поставки устаревших вооружений Украине дешевле утилизации
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Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.
Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.
Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.
Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
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В Китае рассказали о сигналах начала мировой войны со стороны США
Global Times: Повышение оборонного бюджета США указывает на приближение мировой войны
Повышенные траты США на оборону указывает на риск возникновения глобальной войны, пишет китайская Global Times.
Сумма, которую США на данный момент тратят на вооружение, позволяет сделать практически точный вывод о высоком риске глобальной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
В статье указано, что Китай подчеркивает свою приверженность оборонительной политики, в то время как Вашингтон проводит агрессивные действия.
Автор заметил, что в этом году американские власти установили бюджет на оборону, превышающий оборонный бюджет Пекина в четыре раза. Более того, большая часть бюджета направлена на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий Штатов.
Издание указывает, что американские власти отдают предпочтение оборонной сфере, приуменьшая нужды собственных граждан. Как отмечает автор, ВПК используется крупным бизнесом как «дойная корова американской империи».
Также издание подчеркивает, что «большие боссы с Уолл-стрит и из Белого дома» стремятся получить свою выгоду из глобальных конфликтов, а потому продолжают их раздувать.
Ранее сообщалось, что внешняя политика США, направленная на интересы оборонной промышленности, подталкивает страну к конфликту с Китаем.
СМИ: Глобальный Юг намерен жестко ответить Западу
South China Morning Post заявил о росте числа стран, готовых громко выступать против западного миропорядка
Растет количество стран, готовых высказать недовольство навязываемым Западом миропорядком, сообщает изданию South China Morning Post научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.
По его словам, между глобальным Югом и Западом закончился роман, а комедия превращается в фарс. Лидеры стран понимают, что Запад после избавления от экзистенциальных угроз в лице России, скорее всего, переключится на них, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что каждое крупное мероприятие на Западе всегда начинается с выступления украинского президента Владимира Зеленского, после чего каждая страна НАТО подтверждает готовность придерживаться западного миропорядка и призывает южные страны присоединиться или столкнуться с последствиями.
Также автор подчеркнул, что жители стран – бывших колоний и полуколоний не станут больше принимать позицию Запада, настаивающего на старом мироустройстве, где ему подчиняются.
Ранее эксперты объяснили, почему США не могут расширить антироссийскую коалицию.
Конгрессмен рассказал о спорах Белого дома и Совбеза США по вопросу передачи оружия Киеву
Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть рассхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.
Другие должностные лица из Белого дома сообщили, что в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, также х не устраивает, что президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее, сообщил The Economist.
Лавров объяснил, почему Запад захотел навязать России войну
Лавров: Запад счел Россию препятствием на пути к доминированию в мире, а потому навязывает ей войну
Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на учредительном конгрессе Международного движения русофилов, заявил, что «те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям», решили, что Россия стоит на пути их доминирования в мире, однако это совсем не так. Россия, по его словам, не пытается кого-либо сдерживать от реализации законных интересов. Однако русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций присуще чувство справедливости, и они не могут не сказать свое веское слово, когда кто-то намеревается подчинить себе весь мир, сказал Лавров, добавив, что уже Азия превратилась в территорию, где Запад хочет командовать, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что ценность русофильства заключается в том, что Россия «не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев и против кого бы то ни было».
По словам Лаврова, сегодня как никогда становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете, а также необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях. Россия наблюдает не просто неонацизм, а прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран, история разрушается на глазах, приводит его слова ТАСС.
Ранее Лавров заявлял, что Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть.
Американский ветеран придумал специальную награду для украинских военных
Ветеран ВС США Дрейвен: Раненых украинских военных следует награждать медалью НАТО и портретом Зеленского
Каждого раненого украинского военнослужащего в качестве напоминания о целях конфликта на Украине следует награждать медалью НАТО с американским флагом и портретом Владимира Зеленского, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что Зеленский на этом портрете должен держать мешки с деньгами, передает РИА «Новости».
По словам американского ветерана, это необходимо, чтобы напомнить украинцам, за что они сражаются.
Также Дрейвен заявил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинцы перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».
Ранее Дрейвен заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада.