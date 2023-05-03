Борьба с украинскими диверсиями требует решения трех задач

Эксперты назвали три способа борьбы с украинскими диверсантами на железной дороге

С начала недели в Брянской области совершены сразу два подрыва железнодорожного полотна. К счастью, оба теракта не привели к жертвам, пути уже восстанавливают. Однако характер взрывов указывает на то, что за происшествиями стоят хорошо подготовленные диверсанты. Как им удалось остаться незамеченными, а главное – какие противодиверсионные меры следует принять России?

В Брянской области опять неспокойно. На железной дороге 1 и 2 мая совершены два подрыва железнодорожного полотна, что привело к крушению составов. Учитывая то, что первая диверсия случилась 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск – Унеча, а вторая в 19.47 на перегоне Снежетьская – Белые Берега, уже недалеко от Брянска, можно предположить работу одной и той же группы, которая двигалась от границы с Украиной в направлении Брянска.

Как это случилось?

Судя по характеру диверсии, похоже, что действовали профессионалы. Чтобы состав с локомотивом сошел с рельсов, нужны определенные участки пути. Удобными местами для этого могут быть спуски и повороты, желательно с относительно высокой насыпью. Как сообщают, в первом случае было повреждено порядка 100 метров полотна. То есть это не подрыв одиночного заряда, а нескольких на всем участке с одной стороны. Это позволяет свести железнодорожный состав с пути даже на сравнительно ровном участке, что и видно на фото.

Свидетели диверсии 2 мая также сообщили, что слышали три взрыва. Скорее всего, и там похожие разрушения. То, что было слышно три взрыва, а не один, говорит о том, что диверсанты не вязали сетей из детонирующего шнура или не прокладывали электрические сети. Да и информации о найденных проводах нигде не фигурировало.

Подрыв могли по сигналу осуществлять три человека по команде, используя для этого либо радиовзрыватель, что само по себе говорит об особой подготовке и оснащенности диверсантов, либо подрыв совершался огневым способом с одновременным воспламенением огнепроводного шнура одинаковой длины каждого отдельного заряда. Однако угадать нужный момент взрыва на выбранном участке таким способом не получится. Если провода не найдут – значит, использовали радиовзрыватели.

Эти диверсии, безусловно, заблаговременно подготовленные. Не имея информации о характере перевозимых грузов, трудно сказать, планировали ли подрыв именно под этими составами или выбор был случайным. Однако учитывая, что в обоих случаях были цистерны с горючим, что должно было вызвать возгорание и длительную задержку восстановительных работ, характер груза диверсантам был известен. Значит расписание движения грузовых составов и их содержание по данным участкам также для диверсантов не было секретом. То есть на железной дороге у исполнителей имеется свой человек или группа людей.

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Вариант первый. Группа диверсантов из состава ССО ВСУ, имеющая связь с агентурными источниками. В этом случае, если диверсии выполняются рейдовым способом, можно предположить, что диверсанты двигаются вглубь России и вполне вероятно, что где-то на перегоне в направлении Ходынец или Судомир 3 мая может случиться очередной подрыв. Если же диверсия состоится в направлении Украины, это значит, что диверсанты совершат акт, перед уходом громко хлопнув дверью. Во всяком случае, вероятность повтора диверсии высока.

Для жизни этой группе особые условия не требуются. Сейчас достаточно тепло, чтобы ночевать в лесу, используя небольшие палатки. На майские праздники не трудно выдать себя за туристов или любителей отдыха на природе. Не исключено, что группа смешанная, состоит из мужчин и женщин. Это меньше вызывает подозрений.

Максимальный состав три человека. Больше не требуется.

Взрывчатку они могут нести с собой. Для таких диверсий много не надо. Если каждый возьмет с собой по пять килограммов даже тротила, то есть взрывчатого вещества нормальной мощности, это вполне реально. И здесь возникает вероятность очередной диверсии, поскольку взрывчатка третьего человека не использована.

Учитывая меры по поимке диверсантов, которые не увенчались ничем, можно предположить, что и сейчас диверсанты могут действовать относительно безнаказанно. Имея связь с агентурой, они запросто могут использовать и автомобильный транспорт, чтобы уходить после выполнения задачи. Либо для перемещения от участка к участку. В этом случае взрывчатка может быть заложена в тайники заблаговременно.

Вариант второй. Диверсию совершила группа агентов ВСУ, завербованная из граждан России и подготовленная ранее. Они могут проживать и в Брянске. И потому вторая диверсия была не далеко от города. В этом случае, скорее всего, больше диверсий не будет. Слишком опасно, поскольку проживают на виду.

О том, что к взрывам может быть причастна агентура ВСУ, сказал и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – пояснил он.

«Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт.

«По официальной информации, ранее в Брянской области было обнаружено несколько диверсионных групп. Не исключено, что участие могли принимать и так называемые спящие ячейки, то есть россияне, продающие свою Родину для личного обогащения», – добавил Виталий Демидкин, полковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ.

«Целью диверсий, очевидно, было желание посеять панику, зародить страх у населения, например, ездить на поездах, а также подорвать доверие к Родине. Кроме того, противник такими действиями пытается показать, что он может проникать вглубь страны и совершать террористические акты», – отметил он.

Вербовочная база

Надо признать, что ГУР и СБУ Украины работают «по-взрослому», то есть так, как и положено действовать разведчикам-диверсантам на сопредельной территории противника. Они используют в полной мере современные технические средства для вербовки, связи и организации деятельности своих агентурных сетей на территории России.

Для этого достаточно поработать в Сети, выявить сайты и группы, а также группы в Telegram, где «тусуются» неблагонадежные граждане нашей страны, недовольные действующей властью и текущей СВО настолько, что готовы и сами выступить против Родины. Конечно, не бескорыстно.

Пообщавшись какое-то время с этой публикой, вербовщики выбирают двух-трех кандидатов и начинают с ними работать более плотно, после чего определяются с основным исполнителем, например, для такой акции, в ходе которой был устранен Владлен Татарский. Дарья Трепова была очень подходящей кандидатурой, которую, скорее всего, использовали втемную.

Но для диверсии на железной дороге требуются сознательные фигуранты. Хотя бы для того, чтобы понимать, что они делают. И не один человек. Сейчас, учитывая уровень настроения «демшизы», «навальнят» и тому подобной публики, подобрать исполнителей не сложно. Кандидатов для совершения диверсий хватает.

Их обучение могут также проводить в интернете, участие специалиста желательно, но не особо обязательно. Поэтому группа диверсантов может состоять лишь из одного специалиста-подрывника и еще двух исполнителей. В тайник могут закладывать готовые заряды, в запальные отверстия которых нужно вставить лишь капсюль-детонатор или электродетонатор. Либо радиовзрыватель.

Как бороться?

Во-первых, как уже неоднократно писали в различных СМИ, необходимо возрождать Смерш, который и должен заниматься решением таких задач. Учитывая запущенность ситуации, работать нужно быстро и жестко. Опять-таки, борьбу с диверсантами и агентурой надо разделить на задачи.

Первая задача – выявление и борьба потенциальных предателей и пособников врага. Необходимо определить вербовочную базу для противника. Для этого нужно использовать ту же методику, что и применяет враг. То есть через Сеть выявлять группы людей, потенциально готовых принять вербовочные предложения противника.

Так же, как и противник, выводить наиболее вероятных пособников на вербовку, заключать с ними вербовочное соглашение и на основании этого судить за измену Родине, с осуждением на длительные сроки лишения свободы. Без скидки на то, что они стали жертвой провокации. Поскольку они же были уверены, что заключают соглашение с нашими врагами.

Информацию о данных фактах необходимо широко распространять в обществе через СМИ, включая интернет, соцсети и прочие каналы. Абсолютная безнаказанность порождает все новые рецидивы. Поэтому суровое наказание будет заставлять людей задуматься и отсеет колеблющихся и сомневающихся. Но это лишь один из способов.

Вторая задача – нужны специалисты для борьбы с диверсантами в поле, наподобие тех, что описаны Владимиром Богомоловым в бестселлере «В августе сорок четвертого». Именно такие специалисты сейчас понадобились бы в Брянской области для поиска следов группы диверсантов.

И если первые две задачи носят оборонительный характер, а победить врага, постоянно находясь в обороне невозможно, то третья задача должна быть направлена на борьбу со структурами, которые организуют разведку и диверсии на территории России. В свое время Смерш проводил и такие операции, поэтому данную организацию и помнят столько лет.

Однако эту работу в одночасье провести невозможно, хотя и необходимо.

«Если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков.

«Мы также должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник.

«Допускаю, что не лишним будет поднять вопрос о воссоздании реальных, а не фиктивных народных дружин, которые патрулировали бы наиболее уязвимые участки местности. Серьезным подспорьем при борьбе с противником станет бдительность граждан. Если люди будут сигнализировать о действиях подозрительных лиц правоохранителям – власти смогут на это оперативнее реагировать», – заключил Демидкин.