Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления

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2 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Латвию накрыла медицинская катастрофа

REUTERS/Ints Kalnins
«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Беспилотную техническую революцию питает патриотический порыв

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ. Подробности...

Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Не пить патриарху чешского пива

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Максим Соколов, публицист
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    Военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ
    ВСУ переносят сроки контрнаступления не только из-за плохой погоды
    		  
    2 мая 2023, 21:40
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине продолжают откладывать контрнаступление ВСУ. В числе заявленных причин – плохая погода и якобы недопоставка техники из стран НАТО. Но в реальности на смещение сроков влияют действия ВС России. Одно из самых ярких – групповой ракетный удар по Павлограду, где располагался важнейший логистический узел противника. Какие еще меры предпринимают российские военные для того, чтобы «контрнаступ» не состоялся?

    Недавний групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины в Павлограде продолжает активно обсуждаться в Сети. Причем это касается не только впечатляющих кадров собственно взрывов на объектах, но и того, какие объекты расположены в Павлограде. Речь идет прежде всего о крупном логистическом и складском узле, который используется ВСУ для вероятного контрнаступления.

    Эксперты также предположили, что тем самым ВС России начали планомерно срывать подготовку ВСУ к атакующим действиям. На это указывают не только удары по Павлограду, но и серия других операций, проведенных российской армией в последнее время.

    В целом, как гласит военная наука, лучший способ победить противника в случае его наступления – не допустить самого наступления. То есть сорвать его. И достижение этой цели может состоять из решения восьми задач.

    «Первая и самая важная задача сейчас – это работа разведки. Спутниковой, электронной, агентурной, войсковой. Разведка должна определить место и время основного удара противника. Если у нас будут все необходимые данные, тогда мы сможем наносить массированные удары по районам концентрации войск, уничтожая скопления живой силы и техники противника на этапе их развертывания», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Отдельного внимания заслуживает раскрытие маршрутов передвижения противника. Ведь если наступление невозможно без концентрации войск, то и сама концентрация невозможна без их перемещений из тыла. Соответственно, разведка должна определить ключевые маршруты передвижения войск противника и ключевые точки их концентрации.

    О том, как это происходит в реальности, можно судить по недавней сводке Минобороны России. «На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией и штурмовой авиацией противник понёс потери в личном составе», говорится в сообщении от 2 мая.

    Далее в ход идет вторая задача – это поражение мест дислокации ВСУ. «При атаках нам нужно уничтожать ВСУ дальнобойными средствами поражения – ракетами, БПЛА, в общем, нужны массированные ракетно-бомбовые удары. Мы должны в полной мере задействовать авиацию, чего пока не делали, так как не все системы ПВО противника подавлены», – отметил эксперт.

    О применении дальнобойных средств поражения газете ВЗГЛЯД не так давно рассказывал летчик истребителя-бомбардировщика Су-34, участвующего в спецоперации. Речь шла в том числе о применении новейших бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).


    Третья составляющая срыва замыслов противника – отдельные удары не только по расположению войск, но и по объектам, где расположены средства, необходимые для ведения боевых действий. Войска требуют различных видов обеспечения — боеприпасами, топливом, горюче-смазочными материалами (ГСМ), продуктами, водой и так далее. Ведь танк не может двигаться без топлива, а пушка не может стрелять без снарядов. Например, в конце апреля российская группировка «Юг» сообщала об успешном ударе по складу с топливом ВСУ под Артемовском.

    «Мы должны разрушить всю транспортную инфраструктуру противника, всю логистику, чтобы ему некуда было бежать и нечем было пополнять резервы. В этой связи должен быть нанесен существенный урон не только самим войскам и инфраструктуре, но и складам боеприпасов и ГСМ. Разведка может определить пути доставки по частоте использования радиосигнала. Но надо помнить, что ВСУ могут выносить в сторону источники радиосигнала для запутывания», – поясняет Онуфриенко.

    Четвертым компонентом срыва наступления должны стать удары по штабам противника. Считается, что высочайшим искусством любой войны является обезглавливание противоборствующей стороны. То есть, в данном случае - уничтожение руководства ВСУ, высших офицеров, командующих, генералов, в том числе во время совещаний.

    Здесь особая сложность заключается в том, что подобные совещания проводятся в определенное (и очень короткое) время, соответственно, удар необходимо планировать таким образом, чтобы средства поражения достигли цели именно тогда, когда там будет противник. При этом совещания не обязательно проходят в бункерах, особенно с учетом современных средств связи. Для этого могут использоваться любые стационарные объекты.

    Судя по сообщениям Минобороны, эта работа вполне успешно проводится. В частности, 20 апреля был поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут».

    Пятая группа целей – узлы связи и нарушение способов обмена информацией между командованием противника. Эти действия, как правило, проводятся за несколько часов до начала наступления, причем глушить с помощью РЭБ и других средств необходимо все, вплоть до терминалов «Старлинк». 2 мая, например, группировка «Юг» отчиталась уничтожении украинского узла связи в ДНР.

    Шестая группа целей хорошо известна из без напряженной работы разведки. Речь идет о транспортной инфраструктуре, ведь любые боевые действия невозможны без оперативного подвоза разнообразных ресурсов. ВС России необходимо поражать железнодорожные узлы, мосты, ключевые транспортные развязки, подстанции энергоснабжения железной дороги и так далее. Особенно это касается тех путей и маршрутов, которые связывают Украину с Польшей. Собственно говоря, удар по Павлограду как раз и является одним из наиболее ярких примеров такой работы.

    Важен и седьмой компонент – поражение мест производства и ремонта техники. «Здесь первостепенная задача – уничтожение всего, что вышло из укрытия, поймать их на марше. А потом, второй волной, следует наносить удары по местам производства и ремонта военной техники. В итоге противник не сможет быстро доставлять технику с фронта на починку и перебрасывать ее обратно, а западная техника и вовсе ремонтируется в Польше и Румынии», – напомнил Онуфриенко.

    Не далее как 30 апреля Минобороны как раз и сообщало о выполнении такой задачи: «В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны».

    И, наконец, восьмая задача – это удары по ближнему тылу. Как правило, войска начинают развертывание, то есть выход на позиции, с которых начнется атака, за несколько суток (иногда часов) до так называемого «времени Х». Задача разведки – вскрыть момент развертывания противника и концентрации его войск в определенных точках. А затем ВС России должны нанести удар по развернутым, но еще не перешедшим к наступления войскам. Выполнение этой задачи нам еще предстоит увидеть - непосредственно перед началом украинского наступления.

    «Также важно не сбавлять оборотов по подавлению ПВО противника. Для ВСУ дефицит средств ПВО – острый вопрос, потому что украинское командование не может в полной мере прикрыть наступающие порядки. Кроме того, важно раскрыть и уничтожить штабы, которые отвечают за кибер-операции ВСУ», – считает военный эксперт Алексей Леонков.

    «Потому что именно кибер-специалисты, в том числе западные, на местах дублируют систему боевого управления ВСУ на тот случай, если мы выведем из строя спутниковую систему, обеспечивающую их данными. Все эти меры в совокупности приведут к сильным потерям ВСУ в ходе обещанного наступления и помогут нам в достижении целей СВО, поскольку создавать боевые группировки Украине все сложнее и сложнее», – резюмировал Леонков.

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