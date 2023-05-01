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Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлоград Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Русский дух – не в словах, а в подсознании

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять. Подробности...

Имитациями детей не защищают

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в России, это будет его вина в том числе. Подробности...
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Люди в России хотят гордиться трудом

Оксана Осинина
Оксана Осинина, учредитель АНО «Сохранение народного наследия»
Мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Подробности...
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

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    Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

    Упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ
    В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлоград Днепропетровской области
    		  
    1 мая 2023, 18:15
    Фото: Telegram
    Текст: Дарья Волкова

    В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ?

    В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что минувшей ночью Вооруженными силами России был нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате российского удара, по его словам, нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

    В частности, российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он прогнозирует, что сейчас у противника возникнут логистические проблемы, что отсрочит планируемое ими контрнаступление на несколько дней или даже недель.

    Как сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе. Кроме того, власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам ВСУ.

    Последствия удара по транспортному узлу в Павлограде показали российские военные корреспонденты. Кадры, в частности, опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что в результате российского удара по объектам ВСУ на этом направлении произошел «локальный апокалипсис». «Отмечались вторичные детонации. Возможно, накрыли состав с техникой и боеприпасами. В любом случае отличная работа. Такого надо побольше и почаще», – пишет он.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, помимо Павлограда, ночной обстрел велся и по ряду других направлений. Так, в районе Угледара Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт. Кроме того, уничтожаются штабы и объекты логистической инфраструктуры.

    «Высокоточные удары наносятся по штабам и командным пунктам противника, а также по технике, боеприпасам и личному составу.

    Можно констатировать, что мы начали предпринимать меры, чтобы не допустить концентрации сил противника на отдельных направлениях»,

    – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «Несмотря на это, киевские власти продолжают готовиться к контрнаступлению. Поэтому нам необходимо предпринимать действия, чтобы помешать им претворить свои планы в жизнь и сорвать контрнаступление», – считает он.

    «Сейчас мы можем заметить, что противник подтягивает к линии фронта комплексы ПВО, в том числе ЗРК. Мы это все, конечно, фиксируем и при возможности уничтожаем. Чем больше их будет выведено из строя, тем меньше шансов, что ПВО сможет прикрывать наступающие украинские войска», – отметил собеседник.

    «Поэтому наше внимание сосредотачивается на уничтожении комплексов С-300, «Бук», а также зенитных самоходных установок «Гепард», которые в ряде случаев могут работать по низколетящим самолетам и вертолетам», – полагает эксперт.

    «Судя по кадрам из Павлограда, взрывы действительно были мощными – мы видим огромное зарево и серьезную детонацию боеприпасов. По характеру подрыва можно достаточно уверено предположить, что там были поражены комплексы ПВО, скорее всего, С-300», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «По силе взрывов и повторной детонации можно полагать, что удары пришлись по складам с накопленным для контрнаступления большим количеством боеприпасов. Кроме того, удары пришлись и по Павлоградскому химзаводу, работающему на оборонную промышленность Украины. Удивительно, что мы не сделали этого раньше, поскольку там выпускают взрывчатые вещества для оборонной промышленности», – добавил эксперт.

    «Также логичными и неизбежными были прилеты по железнодорожной инфраструктуре. Длительное время мы наносили удары только по энергетической инфраструктуре и не затрагивали транспортную. Однако такие действия напрашивались очень давно», – отметил он.

    «Если уж мы не уничтожаем мосты на левобережье, то, как минимум, необходимо разрушать железнодорожные узлы вблизи линии фронта. Поскольку непосредственно через них накапливаются постоянные подкрепления в преддверии предстоящего контрнаступления», – добавил Онуфриенко. «Понятно, что такое развитие событий на пользу противнику не пойдет. Вместе с тем, это вряд ли это отменит само наступление и необходимость ему противостоять. Поэтому со своей стороны мы делаем все, чтобы облегчить себе отражение контрудара в будущем», – считает эксперт.

    «Буквально вчера ВСУ закончили переброску нескольких бригад на Запорожское направление. Часть из них доформировывалась и пополнялась как раз в Павлограде. Там же были основные базы и резервы для наступления на этом направлении. Поэтому, я думаю, этот удар сильно скажется на их способности наступать»,

    – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Прилеты пришлись в том числе по Павлоградскому химическому заводу, на котором производились взрывчатые вещества, используемые для производства оперативных-тактических ракетных комплексов «Гром-2», – отметил он.

    «Это оборонное предприятие было крайне важно для украинской армии. Конечно, отладить производство заново в Павлограде или перевезти его в другое украинской город можно, однако для этого потребуются значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева уже нет», – полагает собеседник.
     
     
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