Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...

Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

    ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО
    		  
    10 апреля 2023, 14:50
    Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление?

    Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для комплексов С-300, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети. В связи с этим Россия в скором времени может получить преимущество в украинском небе. По мнению автора публикации, подобное развитие событий ставит под сомнение возможность неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ.

    Между тем представитель воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Как пишет RT, он при этом подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Киеву срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление военной помощи.

    В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинской системы ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта.

    Как следует из опубликованных документов, почти 90% противовоздушной обороны Украины на средних и дальних расстояниях обеспечивают системы С-300 и «Бук». По оценке Штатов на февраль, снаряды для «Бука» должны были закончиться в конце марта, для С-300 – в начале мая. В среднем в месяц Украина расходовала 69 ракет для «Буков» и около двухсот – для С-300, пишет WSJ.

    При этом анонсы скорого контрнаступления ВСУ все чаще звучат в публичном пространстве. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен на минувшей неделе уверял, что украинские военные перейдут в атаку уже в ближайшие недели. В офисе Зеленского также неоднократно заявляли о планах пойти в наступление. Разговоры об этом активно велись еще с осени прошлого года, но в реальности главные события разворачивались на территории ДНР вокруг Артемовска, который постепенно переходит под контроль российских военных.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что утечки данных Пентагона могут носить дезинформационный характер и, вероятно, призваны скрыть реальное положение дел в ВСУ. Кроме того, как допускали эксперты, украинская система ПВО может быть усилена истребительной авиацией, чья главная цель – противодействие вертолетам ВС России в случае активизации боевых действий в районах Приазовья.

    Тем не менее в экспертном сообществе также отмечают: у противника действительно есть трудности с боеприпасами для комплексов С-300. В частности, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев выразил уверенность, что из-за этих трудностей под сомнение ставится сама вероятность контрнаступления. Бондарев считает, что у ВСУ есть только один правильный выход – «скорейшее инициирование переговорного процесса».

    «Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Что касается непосредственно С-300, то раздобыть для них Украина может только на Кипре, Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.

    «Но против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.

    В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность не модернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил. Кроме того, Хатылев отметил, что

    с комплексами С-300, которые Россия экспортировала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет.

    Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно. О том, нехватка ПВО может сказаться на контрнаступлении ВСУ, говорит и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Если данные, которые мы видим из утечек верны, и у ВСУ действительно не хватает боеприпасов для С-300 – это создаст определенные трудности в случае контрнаступления. Дело в том, что при атаке войсковая ПВО должна прикрывать движение войск. И если такой поддержки не будет, то у противника практически не остается возможностей для защиты танков и бронетехники от нашей авиации и вертолетов», – пояснил военный эксперт.

    «Небольшую поддержку ВСУ могут ПЗРК, но только в том случае, если наши самолеты будут летать на малых высотах. В противном случае ракеты просто не дотянутся до авиации. Вместе с тем, я не исключаю, что офис Зеленского решится на подобную авантюру для того, чтобы продемонстрировать НАТО готовность идти до конца. Это необходимо, чтобы дальше получать вооружение и финансирование», – заключил Бартош.

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