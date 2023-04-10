В Совфеде выразили уверенность в провале контрнаступления ВСУ

Сенатор Бондарев: Контрнаступление ВСУ обречено на провал

Контрнаступление украинской армии, которое готовит президент Владимир Зеленский, обречено на провал, так как силы ВСУ истощены, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Он обратил внимание на блеф украинских пропагандистов, которые делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория Украины надежно защищена.

Однако «прорехи» в ВСУ наблюдаются по многим направлениям, отметил Бондарев в своем Telegram-канале.

Сенатор пояснил, что у Пентагона вызывает опасение средства ПВО, сокращение артиллерийских запасов. По прогнозам эти запасы могут закончиться в течение нескольких дней, написал российский политик в своем Telegram-канале.

Бондарев считает, что у Киева есть только один правильный выход – «скорейшее инициирование переговорного процесса».

Глава комитета добавил, что при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны.

«Атакующая сторона теряет в три раза больше. И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наемников из-за рубежа?» – заключил он.

Ранее основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Киев подготовил около 200 тыс. человек для контрнаступления.