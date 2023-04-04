Танкам НАТО на Украине понадобилась советская авиация

Взгляд
4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
Разделы

Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд арестовал Трепову на два месяца
    Треповой предъявили обвинение в совершении теракта Артем Усс раскрыл подробности побега из-под домашнего ареста в Италии В Венгрии возмутились приглашением Кулебы на встречу министров стран НАТО Российских борцов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
    На Западе подтвердили продвижение российских сил в Артемовске Китай решил открыть визовые центры в Москве и Петербурге Депутат призвал признать феминизм экстремистской идеологией Чемпионка Европы по шорт-треку Просвирнова решила выступать за Данию
    США объявили о новой военной помощи Украине Путина попросили вернуть черчение в школы Финляндия официально вошла в состав НАТО Певица МакSим перенесла концерты из-за болезни

    внешняя политика


    Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США

    Украина


    Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ

    теракт в Петербурге


    Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой

    Видео

    уличный бунт


    Как Грузия избежала украинизации

    рынок нефти


    Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

    давление Запада


    США используют Украину как оружие против Китая

    теракт в Петербурге


    Киев превращает навальнистов в террористов

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    Бизнес-разбойник


    Владимир Прохватилов: Зеленский распродает Украину за бесценок

    «прост и доступен в общении»


    Герман Садулаев: Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Убийство военкора


    Общественное мнение: Владлен Татарский воевал и словом, и дело

    на ваш взгляд


    Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?

    Танкам НАТО на Украине понадобилась советская авиация

    Эксперты раскрыли способы применения Украиной истребительной авиации
    ВС ВСУ собирают по всему миру истребители для весеннего контрнаступления
    		  
    4 апреля 2023, 18:55
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    На Украине заявили о создании пяти авиабригад, которые пополняются поставками истребителей из стран НАТО. Предполагается их использование в рамках возможного контрнаступления. При этом в ВСУ ничего не сообщают о поставках штурмовой авиации, которая необходима для наступательных действий. Как в таком случае может выглядеть воздушная часть сражения за Приазовье?

    Советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».

    Позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.

    Тем не менее даже уточненные данные по истребителям вызвали широкую дискуссию в экспертной среде. Если ранее предполагалось, что ВС Украины направят полученные самолеты для усиления ПВО и прикрытия тыловых объектов с редкими выходами к линии боевого соприкосновения, то теперь тактика применения истребителей может измениться.

    Как отмечают эксперты, ВСУ уже несколько месяцев собирают бронетанковый кулак для того, чтобы перейти в контрнаступление в районах Приазовья и Причерноморья. Однако главная проблема любой бронетехники на этом направлении – это российские вертолеты, способные быстро и точно уничтожать танки противника. И для того, чтобы обезопасить сухопутную технику от ударов с воздуха, истребители противника будут действовать против российских вертолетов.

    Эксперты также допускают, что украинские спикеры могут преувеличивать численность авиации, доступной ВСУ. «Пять бригад истребителей – это серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора (ОВД). Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

    «МиГ-29 и Су-27 представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, также никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.

    «Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. Сейчас авиация противника работает вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако возможно и нанесение вспомогательных ударов – например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге – в районах Приазовья и Причерноморья», – подчеркнул Бартош.

    «Действительно, основной источник поставки авиации для ВСУ – страны Восточной Европы. Украина собирает с каждого по крупицам: несколько моделей из Польши, часть из Словакии. Предложить бывшие члены ОВД могут лишь советские модели: МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. Со всей этой техникой мы уже сталкивались в рамках СВО», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Также заявлено о наличии пяти бригад истребителей, что составляет порядка 120 самолетов. Это немаленькая цифра, рассматривать ее стоит в контексте возможного украинского контрнаступления. Но наша ПВО умеет работать с данными целями, а авиация хорошо обучена методам воздушного боя», – отметил эксперт.

    «К тому же наступающий всегда несет более высокие потери, чем обороняющийся. В принципе, можно говорить о том, что к осени данные истребители будут выбиты нашими силами. Если у Запада продолжит сохраняться ощущение «близкой победы», то могут передать Украине и более новые модели, однако рассуждать об этом рано», – подчеркивает собеседник.

    «Важно помнить, что атака не проводится силами одних лишь истребителей. Как минимум нужны еще штурмовики, однако информации о поставках их ВСУ до сих пор не поступало. Возможно, мы имеем дело с «оперативной игрой», в рамках которой противник пытается показать себя слабее, чем он есть на самом деле», – акцентирует Гусаров.

    «В этом плане большая нагрузка ложится на плечи наших разведывательных служб.

    Тем не менее даже имеющиеся истребители МиГ-29 могут быть модернизированы Украиной – худо-бедно прикрепят к ним ракеты «воздух – земля» или планирующие бомбы, после чего отправят на поражение наших позиций», – подчеркивает эксперт.

    «Не исключаю, что ВСУ могут использовать самолеты в качестве отвлекающего маневра при наступлении. Логика проста – им необходимо перегрузить нашу ПВО. Однако, как я уже отметил, планы противника должны быть раскрыты нашей разведкой, чтобы ВС РФ приняли адекватные ситуации решения», – резюмирует Гусаров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •