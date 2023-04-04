Танкам НАТО на Украине понадобилась советская авиация

Эксперты раскрыли способы применения Украиной истребительной авиации

На Украине заявили о создании пяти авиабригад, которые пополняются поставками истребителей из стран НАТО. Предполагается их использование в рамках возможного контрнаступления. При этом в ВСУ ничего не сообщают о поставках штурмовой авиации, которая необходима для наступательных действий. Как в таком случае может выглядеть воздушная часть сражения за Приазовье?

Советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».

Позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.

Тем не менее даже уточненные данные по истребителям вызвали широкую дискуссию в экспертной среде. Если ранее предполагалось, что ВС Украины направят полученные самолеты для усиления ПВО и прикрытия тыловых объектов с редкими выходами к линии боевого соприкосновения, то теперь тактика применения истребителей может измениться.

Как отмечают эксперты, ВСУ уже несколько месяцев собирают бронетанковый кулак для того, чтобы перейти в контрнаступление в районах Приазовья и Причерноморья. Однако главная проблема любой бронетехники на этом направлении – это российские вертолеты, способные быстро и точно уничтожать танки противника. И для того, чтобы обезопасить сухопутную технику от ударов с воздуха, истребители противника будут действовать против российских вертолетов.

Эксперты также допускают, что украинские спикеры могут преувеличивать численность авиации, доступной ВСУ. «Пять бригад истребителей – это серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора (ОВД). Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

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«МиГ-29 и Су-27 представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, также никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.

«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. Сейчас авиация противника работает вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако возможно и нанесение вспомогательных ударов – например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге – в районах Приазовья и Причерноморья», – подчеркнул Бартош.

«Действительно, основной источник поставки авиации для ВСУ – страны Восточной Европы. Украина собирает с каждого по крупицам: несколько моделей из Польши, часть из Словакии. Предложить бывшие члены ОВД могут лишь советские модели: МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. Со всей этой техникой мы уже сталкивались в рамках СВО», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Также заявлено о наличии пяти бригад истребителей, что составляет порядка 120 самолетов. Это немаленькая цифра, рассматривать ее стоит в контексте возможного украинского контрнаступления. Но наша ПВО умеет работать с данными целями, а авиация хорошо обучена методам воздушного боя», – отметил эксперт.

«К тому же наступающий всегда несет более высокие потери, чем обороняющийся. В принципе, можно говорить о том, что к осени данные истребители будут выбиты нашими силами. Если у Запада продолжит сохраняться ощущение «близкой победы», то могут передать Украине и более новые модели, однако рассуждать об этом рано», – подчеркивает собеседник.

«Важно помнить, что атака не проводится силами одних лишь истребителей. Как минимум нужны еще штурмовики, однако информации о поставках их ВСУ до сих пор не поступало. Возможно, мы имеем дело с «оперативной игрой», в рамках которой противник пытается показать себя слабее, чем он есть на самом деле», – акцентирует Гусаров.

«В этом плане большая нагрузка ложится на плечи наших разведывательных служб.

Тем не менее даже имеющиеся истребители МиГ-29 могут быть модернизированы Украиной – худо-бедно прикрепят к ним ракеты «воздух – земля» или планирующие бомбы, после чего отправят на поражение наших позиций», – подчеркивает эксперт.

«Не исключаю, что ВСУ могут использовать самолеты в качестве отвлекающего маневра при наступлении. Логика проста – им необходимо перегрузить нашу ПВО. Однако, как я уже отметил, планы противника должны быть раскрыты нашей разведкой, чтобы ВС РФ приняли адекватные ситуации решения», – резюмирует Гусаров.

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