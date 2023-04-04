Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27

Украинская армия имеет в распоряжении пять бригад истребителей, среди которых три бригады МиГ-29, сообщил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, в киевской армии имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27, количество истребителей может достигать 200 единиц, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина» и телеканал «Киев».

Как отметил Игнат, первой была поставка истребителей со стороны Польши, что, по его мнению, стало «историческим шагом».

При этом Игнат добавил, что поставленные истребители – старые советские модели четвертого поколения, которые «морально и физически устарели».

Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что польские власти передали Киеву несколько истребителей МиГ-29.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.

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