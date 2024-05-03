Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
На пивзавод «Афанасий» в Тверской области пришли силовики
На тверской пивоваренный завод «Афанасий» в пятницу пришли сотрудники силовых структур, сообщил источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий.
Причина визита не сообщается, по его словам, на территорию предприятия прошли люди в форме, они заглянули на склад и в коридоры, передает РБК.
Сам холдинг сообщил, что ему «показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ», и указал, что платит в казну каждый год 2 млрд рублей налогов.