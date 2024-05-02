Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, недостаток оборудования, постоянные российские обстрелы и парализующая бюрократия мешают строительству оборонительных линий, передает РИА «Новости».

По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году, но, как заявил командир 47-й бригады ВСУ Александр, ранее многие не ожидали российского наступления и думали, что строить ничего не нужно. По данным агентства, украинские солдаты вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи.

AP пишет, что содействующие подготовке обороны компании получают контракты без предварительного проведения тендера, а подрядчики вынуждены общаться с несколькими чиновниками, чтобы получить деньги.

По словам владельца компании, поставляющей бетон для укреплений, некоторые региональные чиновники врут относительно возведения фортификационных сооружений.

«Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой», – добавил он.

Ранее в Киевской области установили 10 тыс. «зубов дракона» для защиты.