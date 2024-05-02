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В Киеве пояснили, что мешает строить укрепления
Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек, передает агентство AP со ссылкой на украинских военных и чиновников.
Как говорится в сообщении, недостаток оборудования, постоянные российские обстрелы и парализующая бюрократия мешают строительству оборонительных линий, передает РИА «Новости».
По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году, но, как заявил командир 47-й бригады ВСУ Александр, ранее многие не ожидали российского наступления и думали, что строить ничего не нужно. По данным агентства, украинские солдаты вынуждены одновременно сражаться и рыть траншеи.
AP пишет, что содействующие подготовке обороны компании получают контракты без предварительного проведения тендера, а подрядчики вынуждены общаться с несколькими чиновниками, чтобы получить деньги.
По словам владельца компании, поставляющей бетон для укреплений, некоторые региональные чиновники врут относительно возведения фортификационных сооружений.
«Я видел цифры. И, зная то, что я знаю о поставках, я знаю, что они не могут быть правдой», – добавил он.
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