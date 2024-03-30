Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
В Киевской области установили 10 тыс. «зубов дракона» для защиты
В Киевской области установили 10 тыс. «зубов дракона» для защиты от танков
В Киевской области для защиты от возможного наступления танков установлены 10 тыс. бетонных пирамид, известных как «зубы дракона», сообщил глава областной администрации Руслан Кравченко.
По его словам, работа по возведению фортификационных сооружений продолжается, в данный момент установлено порядка 10 тыс. бетонных пирамид, также обустроен противотанковый ров, передает РИА «Новости».
Кравченко отметил, что фортификационные сооружения также включают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий.
«Зубы дракона» – бетонные пирамиды, которые используются для защиты от танков и другой бронетехники. Они не взрываются, но могут замедлить движение техники, делая ее уязвимой для огня.
Напомним, украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.
Глава подконтрольной Украине Харьковской областной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, а Киев уже столкнулся проблемами коррупции и нехватки ресурсов.