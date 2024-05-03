Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Захарова опровергла заявления о причастности России к взрывам в Чехии
Захарова назвала политическим заказом обвинения в причастности России к взрывам в Чехии
Обвинения в адрес Москвы о причастности к взрывам в Чехии в 2014 году являются политическим заказом под управлением Великобритании и США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Смешно, правда, еще и грустно», – отметила она. По словам Захаровой, во всей этой истории очевиден только политический заказ на обвинение РФ, по обыкновению старательно исполненный Прагой под управлением Лондона и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Ранее в полиции Чехии сообщили, что Россия якобы устроила взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице, чтобы предотвратить доставку боеприпасов на Украину.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия в 2021 году обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Правительство России включило Чехию в перечень недружественных иностранных государств.