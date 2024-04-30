CTK связало взрывы на складах во Врбетице с желанием России не допустить доставку боеприпасов на Украину

Tекст: Антон Антонов

Как заявило CTK со ссылкой на главу чешского национального управления по кибернетической и информационной безопасности Иржи Мазанека, полиция полагает, что «взрывы осуществили сотрудники ГРУ», которые сейчас «находятся в России», передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что Москва «отказалась сотрудничать с чешской полицией», поэтому провести уголовное расследование не удалось. Мазанек пожаловался, что у полиции нет достаточной информации о передвижениях отдельных сотрудников ГРУ в Чехии. По его словам, «можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники ГРУ» и сколько российских военных «и их пособников участвовало в нападении».

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия в 2021 году обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Правительство России включило Чехию в перечень недружественных иностранных государств.

Немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

