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    6 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня

    Столтенберг назвал победу России на Украине огромной ценой для НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что в случае, если Россия победит, НАТО придется говорить о больших количествах денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Напомним, Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

    28 апреля 2024, 20:26 • Новости дня
    Умер украинский историк Петр Толочко
    Умер украинский историк Петр Толочко
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонник единства трех славянских народов, украинский историк, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом, рассказал источник в окружении ученого.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

    Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

    Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

    «Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

     «Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    «Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

    Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.

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    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 19:09 • Новости дня
    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

    Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

    Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

    Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (33)
    29 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    @ CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека во время военного положения, сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета Европы.

    Как говорится в документе, в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьямиКонституции Украины, могут  ограничиваться на период военного положения, передает Ura.RU.

    Там указано также, что права лиц могут быть ограничены  в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения.

    В тексте имеются в виду статьи о тайне переписки, свободе перемещения, неприкосновенности жилья, невмешательстве в личную и семейную жизнь и других.

    Ранее Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека.

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    29 апреля 2024, 10:43 • Новости дня
    Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на десять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на следующие десять лет.

    Как отреагировал Маск на сообщение американского предпринимателя Дэвида Сакса, написавшего, что Украина работает над соглашением о безопасности с США на следующие десять лет, такие действия являются безумием и приведут к вечной войне, передает ТАСС.

    Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед.

    Коментарии (8)
    29 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву

    Столтенберг: НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине

    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

    По его словам, страны НАТО не поставили обещанное, при этом США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а союзники в Европе не поставили обещанное количество снарядов, и сейчас заметны серьезные последствия этого на фронте, передает ТАСС.

    Как сообщило украинское издание «Общественное. Новости», Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне и инициативу о создании специального фонда финансовой поддержки Украины в размере 100 млрд евро сроком на пять лет.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    28 апреля 2024, 21:58 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Звук взрыва раздался в Киеве, в Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Издание пишет, что в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога, но в  Киеве ее не объявляли, передает ТАСС.

    Ранее российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    28 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Командиры ВСУ предрекли поражение Киева в октябре

    Blick: Многие командиры ВСУ перестали верить в победу Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью, сообщило швейцарское издание Blick.

    Командиры ВСУ уверены, что в октябре после полной потери Киевом Донбасса конфликт будет заморожен. По их словам, после назначения Александра Сырского военных отправляют на задания без боеприпасов и необходимого количества людей, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие уверены, что поражение Киева неизбежно из-за нехватки личного состава, задержки с поставками помощи от Запада и произвола командования.

    Ранее главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    До этого украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.

    Коментарии (5)
    29 апреля 2024, 08:17 • Новости дня
    Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины

    ГУР Украины: Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе мессенджер ГУР.

    В ГУР назвали такое решение сервиса «необоснованным», передает РИА «Новости».

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на десять лет вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед, рассказал украинский глава Владимир Зеленский.

    Как подчеркнул Зеленский, Украина и США ведут работу над двусторонним соглашением о безопасности, обсуждая  основы безопасности и взаимодействия, передает Ura.RU.

    Зеленский добавил, что ведутся работы над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки наследующие десять лет, в частности, ожидается финансовая, военная и политическая поддержка.

    Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что  Зеленский врет, заверяя союзников в том, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт.

    Коментарии (8)
    28 апреля 2024, 18:27 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Херсонской области погибли два мирных жителя

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепрянах Херсонской области при обстреле из минометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека погибли, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

    Алексеенко сообщил, что удар по Днепрянам нанесли из минометов. Он отметил, что ВСУ, несмотря на Вербное воскресенье, обстреливают жилые кварталы на Днепре вдоль линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки совершили 25 обстрелов населенных пунктов ДНР, выпустив 72 боеприпаса.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    @ Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО никогда не вынашивало замыслов против России и не будет иметь их в будущем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, НАТО – это оборонный альянс, у которого нет никакого злого умысла в отношении России, никогда не было и не будет, передает ТАСС. Также он заявил, что сейчас альянс «сильнее и крупнее, чем был раньше», поскольку в его состав вошли Швеция и Финляндия.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ.

    Коментарии (26)
    29 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Чат-боты ГУР Украины и СБУ в Telegram разблокировали

    Чат-боты ГУР Украины и СБУ в Telegram снова заработали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что Telegram разблокировал чат-боты, собирающие для разведки данные на перешедших под контроль России территориях.

    Согласно сообщению центра, чат-боты были заблокированы менее суток, речь о ботах ГУР и СБУ, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины.

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    28 апреля 2024, 21:33 • Новости дня
    РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью

    Старовойт: РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства РЭБ подавили украинские БПЛА над Курской областью вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в течение суток украинские дроны атаковали пять районов Курской области. РЭБ подавили дроны, в том числе, возле пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.

    Кроме того, в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после ВСУ не было света, а в Теткино на одной из улиц возник пожар, были повреждены четыре дома и гараж.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами.

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      Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

      29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

      6 комментариев
    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

      Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

      15 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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