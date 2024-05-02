  • Новость часаВ Одессе назвали новое число погибших в трагедии 2 мая 2014 года
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    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
    В Одессе прогремели взрывы на почтовых складах
    Над пятью регионами России ночью уничтожали украинские беспилотники
    Глава МИД Латвии заявила о разрешении Киеву на удары по России
    В России заявили об «отвратительных» встречах МВФ и Всемирного банка
    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как лечить расстройство трудовой идентичности

    Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.

    18 комментариев
    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющегося срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

    1 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, ракетные войска и артиллеристы Вооруженных сил России за прошедшие сутки поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», а также живую силу и технику противника в 112 районах, сообщило Минобороны.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.

    Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.

    Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.

    Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

    Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.

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    1 мая 2024, 17:07 • Новости дня
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать одобренный Верховной радой законопроект, позволяющий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России.

    Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

    В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    1 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Работино в Запорожской области подняли российский флаг, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В Работино остались очаги сопротивления, продолжаются стрелковые бои, российские военные дошли до северных окраин поселка и подняли флаг Российской Федерации, сказал Рогов РИА «Новости».

    Основные силы украинских военных оставили поселок, они ушли на заранее подготовленные позиции, но часть из них пытаются сохранить «хотя бы минимальное присутствие».

    Ранее Рогов заявлял, что в Работино оставались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

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    1 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла 40 машин Bradley и сотни солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

    Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

    Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

    Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.

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    2 мая 2024, 00:54 • Новости дня
    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS

    Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» уничтожил в Харьковской области две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленные ВСУ.

    «Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

    Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

    Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

    Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ

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    1 мая 2024, 15:17 • Новости дня
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командир группы «Ахмат» с позывным «Кыпчак» заявил, что откапывал себя ножом 14 часов из-под завалов, которые образовались из-за атаки украинских военных.

    Задачей группы «Кыпчака» был вывод раненых, пришлось пережить ночь в одном из зданий, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

    ВСУ атаковали здание сельхоздроном «Баба-Яга», когда «Кыпчак» ночевал в подвале, здание завалилось, ему пришлось откапывать себя, но с собой был только нож. На это ушло 13-14 часов, пояснил он.

    Здание располагалось в прямой зоне видимости украинских военных, подойти ближе к нему российским военным «было практически невозможно», потому помощи попавший в ловушку не ждал.

    Командир отряда «Механик» пояснил, что «Кыпчак» находился в состоянии оглушения, истощения и также был обезвожен, но все же смог превозмочь все трудности и выбраться.

    В марте российский военнослужащий в одиночку атаковал группу украинских солдат в окопе с помощью гранаты.

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    1 мая 2024, 10:59 • Новости дня
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины презентовало нового спикера Викторию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чем вызвало шквал насмешек в свой адрес со стороны украинцев.

    Общество не оценило нововведение и обрушилось с критикой на украинское дипведомство, передает RT.

    «Когда наш артист в свой лондонский дворец сбежит, тоже, наверно, вместо себя какой-нибудь искусственный интеллект оставит», – написал один из пользователей.

    «Украинцы закончились? Остались зимбабвийцы только?», – прокомментировал другой.

    Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобное использование ИИ – «не прихоть, а требование военного времени».

    Ранее украинского дипломата высмеяли из-за обиды на Шольца.

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    1 мая 2024, 12:58 • Новости дня
    Стали известны сроки поставки первых F-16 Украине

    Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

    Стали известны сроки поставки первых F-16 Украине
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья.

    Отвечая на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины, Евлаш ответил, что, возможно, после Пасхи, передает РИА «Новости».

    Точной даты он не назвал, отметив, что сроки неоднократно менялись. Евлаш добавил, что, когда первые истребители прибудут на Украину, об этом сообщат.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киевначнет получать американские истребители F-16 в 2024 году.

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    1 мая 2024, 11:47 • Новости дня
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

    Эту точку зрения Маск высказал, комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше подтверждений тому, что конфликт на Украине мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По словам Сакса, тогда Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет, но администрация президента США Джо Байдена сорвала эту сделку, хотя сейчас делает вид, что ее «давняя» позиция – это урегулирование путем переговоров.

    Маск также согласился со словами Сакса о том, что на фоне помощи Украине США начали испытывать острую нехватку боеприпасов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона.

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    1 мая 2024, 15:27 • Новости дня
    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова

    СМИ: Главу украинского Минобороны Умерова могут сменить на «медийного военного»

    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр обороны Рустем Умеров может уйти с должности на пост министра по инфраструктуре, на это место должен прийти способный к пиару человек, утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Причиной отставки является «постепенная зачистка» главой офиса украинского президента Андрея Ермака всех руководителей, которые имеют право «заходить самостоятельно» к Владимиру Зеленскому, пишет украинская пресса, передает РИА «Новости».

    При этом не называется следующий возможный глава Минобороны, но это должен быть «медийный военный», способный создать «пиар-эффект».

    Отмечается, что Ермак также пытается дискредитировать в глазах Зеленского главу СБУ Василия Малюка.

    Напомним, в сентябре 2023 года Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

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    1 мая 2024, 21:15 • Новости дня
    Экс-депутат Рады Мосийчук: У Зеленского закончилась легитимность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе через какое-то время поднимут вопрос о легитимности украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

    У Зеленского «закончилась легитимность», заявил Мосийчук в интервью, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в скором времени западные страны зададутся вопросом о его легитимности.

    Политик добавил, что разговаривал с немецкими и австрийскими чиновниками, которые якобы обеспокоены вопросом официального статуса украинского лидера.

    В скором времени проблему начнут поднимать в западной прессе и на дипломатическом уровне.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина не сможет войти в НАТО до тех пор, пока «не победит» Россию.

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    2 мая 2024, 05:13 • Новости дня
    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА противотанковой ракетой

    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга» противотанковой ракетой «Корнет»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Южной группировки войск уничтожил украинский тяжелый беспилотник, известный как «Баба-яга», сообщает Минобороны России.

    «В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», – передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел ночью. Разведчики получили информацию о работающем на малой высоте в районе их позиций украинском тяжелом коптере.

    Минобороны отмечает успешное применение переносных противотанковых ракетных комплексов разведчиками во взаимодействии с операторами БПЛА.

    «Корнеты» используются для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвижению штурмовых подразделений.

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