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Пожарные в Приморье спасли 15 человек из горящего дома
В городе Спасск-Дальний Приморского края пожарные спасли 15 человек, в том числе восьмерых детей, из горящего пятиэтажного дома. Об этом сообщает ГУМЧС по Приморскому краю.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже из-за оставленной без присмотра зажженной церковной свечи, передает РИА «Новости». Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома, отрезанных дымом от выхода.
«Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из отрезанных дымом квартир с верхних этажей 10 человек, в том числе 4 ребенка. Кроме того, пожарные при помощи автолестницы спасли из квартиры на 3 этаже 5 человек, 4 из которых дети», – говорится в сообщении ведомства.
В отношении хозяйки сгоревшей квартиры составлен административный протокол по ч.6 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось здание в промзоне на улице Буракова. Плоащь пожара достигла 2,5 тыс. кв. метров, к тушению привлекали вертолеты. В здании обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров.