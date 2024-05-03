По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
Пожар в промзоне на востоке Москвы потушен, никто не пострадал
Пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы ликвидирован
«Пожар потушен. Пострадавших нет», – сообщили ТАСС в оперативных службах.
Ранее к тушению пожара в промзоне на востоке Москвы привлекли два вертолета.
Площадь пожара в здании по адресу улица Буракова, дом 27, корпус 40 на востоке Москвы достигла 2,5 тыс. кв. метров.
Пожарные зафиксировали опасность распространения огня на другие строения.
По данным МЧС, в тушении огня участвовали 120 человек и 35 единиц техники.
Из-за возгорания в здании обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров.
В прокуратуре Москвы заявили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.